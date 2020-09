La Roja vuelve a sufrir en el arco: sin Bravo, se busca portero para las Eliminatorias

“No creo que esté para las Eliminatorias”. Así de directo fue Manuel Pellegrini, técnico de Claudio Bravo en el Betis, sobre el estado de salud del arquero chileno que lo marginó del duelo del pasado fin de semana ante el Real Madrid y que lo tiene prácticamente descartado del arranque de la Roja en el camino a Qatar 2022.

Problema grande no solo para el elenco español. En Pinto Durán sufre también Reinaldo Rueda, quien, a pesar de haber intentado encontrarle un reemplazante en el arco chileno al formado en Colo Colo, no lo quedó más remedio que volver a nominarlo y entregarle la titularidad de la Selección. Ninguno de los más de diez arqueros vistos en terreno por el DT colombiano lo convenció. Ni siquiera Gabriel Arias, a quien le había dado la responsabilidad de ser el 1 de Chile ante los líos de camarín y con la ANFP en los que se vio envuelto el ex meta del Manchester City.

Y es que el capitán del equipo bicampeón de América siguió demostrando que costará mucho encontrarle un sustituto. Y como si fuera poco, en apenas un par de semanas de regreso en España también le dijo a todos que sigue vigente: figura y líder del Real Betis, alcanzó a jugar dos partidos, con dos victorias y sin goles en contra. En La Roja ya se encendieron las alarmas: el doctor Fernando Radice ha mantenido contacto con su par del Betis para saber cada detalle de la dolencia del formado en Colo Colo.

El presente de cada uno de los arqueros que ha visto en acción Rueda no es ni de cerca comparable. Y ahora para el caleño la preocupación pasa a ser enorme. Su predilecto, al que, dicen en Pinto Durán le quiere seguir dando la responsabilidad de atajar, es Gabriel Arias. Sin embargo, el argentino nacionalizado chileno apenas ha jugado dos partidos desde que se retomó el fútbol por el coronavirus.

El arquero titular de Racing disputó los 180 minutos de competición que hasta aquí ha tenido la Academia (ambos por Copa Libertadores, dado que en Argentina aún no se reanuda la liga). Le han convertido un tanto, de penal, el que fue provocado por un error suyo. Fue en la victoria 0-1 de Nacional de Uruguay de hace algunos días.

Más atrás aparecen los dos arqueros que militan en Chile que también se han ganado un espacio en las nóminas de Rueda, aunque ambos arrastran días y actuaciones poco felices. Por un lado, Brayan Cortés y por el otro Fernando de Paul.

El de Colo Colo ha recibido siete goles en 360 minutos disputados, mismos tantos que el de la U, aunque Tuto ha disputado un partido y 90 minutos más. Los dos han tenido cierta responsabilidad en los tantos que últimamente le han marcado tanto al Cacique como al Chuncho (el 1-0 de Paranaense en Brasil y el 2-1 de Unión Española en Santa Laura, respectivamente).

En el horizonte asoman otros que han sido observados in situ por el adiestrador colombiano de la Roja. Pero que, o juegan poco (y algunos nada), o les falta aún la madurez necesaria para hacerse cargo del arco del Equipo de Todos.

Así por ejemplo, Gonzalo Collao, titular en un partido de la era Rueda, no juega desde el 20 de julio, Lawrence Vigouroux suma cuatro partidos y cinco goles en contra y Omar Carabalí, titular en el Preolímpico Sub 23 que dirigió el ayudante de Rei, es el con más actividad (pero también menos roce), con siete partidos jugados con San Luis de Quillota y ocho tantos en contra.

¿Y Johnny Herrera? Es titular indiscutido en Everton, le han hecho cuatro goles en igual número de partidos disputados desde que se retomó el fútbol, pero Rueda hace rato dejó de contar con él para darle paso a los más jóvenes. El fin de semana tuvo un error grosero ante la UC, pero al menos entrega la seguridad de que ya sabe de qué se trata jugar por Chile en partidos por los puntos.

EL DESEMPEÑO POST COVID DE LOS ARQUEROS DE LA ERA RUEDA