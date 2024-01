La Roma despide a José Mourinho

José Mourinho no seguirá en la banca de la Roma. El técnico portugués fue informado por el club de la drástica decisión, que obedece a la magra campaña deportiva que cumplió con la escuadra de la capital italiana: la deja en el noveno puesto de la Serie A, aunque el panorama ni siquiera parecía tan definitivo, pues el equipo está a cinco puntos de la zona de clasificación a la Champions League.

“Conservaremos siempre grandes recuerdos de su gestión, pero consideramos que en nombre del interés del club, es necesario un cambio inmediato”, expresaron Dan y Ryan Friedkin, los dueños del club, mediante un comunicado, en el que informaron de la determinación.

Dolorosa racha

Hace un mes, el entrenador había manifestado su intención de continuar en el club, al que había llegado en mayo de 2021 y con el que tenía contrato hasta mediados de este año, cuando concluye la temporada europea. Sin embargo, la racha de tres caídas consecutivas en la Serie A, además de la eliminación en la Copa Italia, donde la Roma cayó ante la Lazio, su clásico rival, desencadenó el abrupto final de la relación.

Mourinho dirigió a la Roma en 138 partidos. En el último, cayó ante el Milan. Ese resultado fue la gota que rebasó el vaso y acabó con la paciencia en un proceso que implica altos costos: el club tiene la tercera plantilla más cara de la principal categoría del fútbol peninsular.

Ahora, más que de su paso por el club italiano, Mou puede arrepentirse de la decisión que adoptó hace unos meses, precisamente para privilegiar su continuidad en la Roma. “No quería que la gente tuviera dudas sobre mi puesto, por eso dije que quería quedarme aquí. Después de Budapest hablé de la oferta de Arabia con el club y decidí quedarme aquí. Ahora con la misma sinceridad digo que quiero quedarme”, sostuvo, en alusión a las concretas propuestas que recibió para emigrar a la multimillonaria competencia asiática.

“En verano he recibido dos ofertas de Arabia: Al-Hilal y Al-Ahli. Lo he pensado y antes de ir al encuentro he informado a la propiedad aclarando que no tengo intención de aceptar. Me siento prisionero de mis palabras dadas a los jugadores y a los tifosi”, explicó en esa ocasión.

No eran, por cierto, ofertas cualquiera. “En vacaciones recibí la oferta más grande y loca que jamás haya recibido un entrenador en la historia del fútbol y la rechacé”, sostuvo el estratega. La prensa europea situó las propuestas en el rango de los 30 millones de euros por temporada.

El técnico termina un ciclo contradictorio. Lo inició dando señales de un nuevo Mourinho, alejado de las polémicas. Sin embargo, en el transcurso, volvió a mostrar su faceta más polémica: fue expulsado siete veces. Además, se enfrentó a varios jugadores. La última polémica la tuvo con Renato Sanches.