La selección chilena de básquet busca conseguir una clasificación histórica a la AmeriCup

El equipo nacional vive una semana clave, dado que enfrentará dos duelos decisivos que lo pueden clasificar al torneo de baloncesto de selecciones más importante del continente. Los dirigidos por José Manuel Córdoba buscan conseguir esta gran hazaña para el deporte chileno.

La Roja del básquet sale este jueves a la cancha para disputar su duelo ante Colombia en tierras cafetaleras. A las 22 horas el cuadro chileno buscará la victoria que les permita asegurar el pase a la AmeriCup. Mientras que el domingo, las 20:10 horas, cierran su participación en el grupo A de las clasificatorias en el último partido donde visitarán al combinado venezolano.

El combinado chileno no contará con la presencia de algunas de sus figuras por problemas físicos. Manuel Suárez, Nicolás Carvacho, Ignacio Arroyo y Franco Morales no estarán en los partidos decisivos. No obstante, como mencionó José Manuel Córdoba en una anterior oportunidad a El Deportivo, pese a las bajas lo que importa es el nivel del colectivo.

“Hemos tenido la fortuna de tener mucha competencia (...) Independientemente de la ausencia de jugadores importantes como Carvacho o Arroyo podemos seguir siendo competitivos y eso habla bien del proceso”, puntualizó después de la victoria de la selección chilena ante Argentina en febrero de 2024.

La Selección va en búsqueda de una hazaña histórica

En la segunda ventana de las Clasificatorias en noviembre del año pasado, el equipo nacional disputó sus dos partidos en condición de local. El primero ante Colombia terminó en derrota 74-80, mientras que el duelo contra Venezuela se convirtió en una victoria histórica para el baloncesto chileno: marcador que finalizó 86-61.

La escuadra dirigida por José Manuel Córdoba necesita de un triunfo en cualquiera de los dos encuentros para clasificar a la AmeriCup, la competición de selecciones más importante del continente. Chile nunca ha logrado participar en dicho campeonato, por lo que de conseguirlo quedará marcado en la historia del baloncesto criollo.

De la mano de Sebastián Herrera, uno de los grandes baluartes del básquet chileno, la escuadra nacional saldrá en búsqueda de la victoria que necesitan para disputar en el mes de agosto la AmeriCup en Nicaragua. El deportista que juega en el Paris Basketball de Francia, espera alcanzar esta meta que el equipo se propuso a inicios de 2024.

En entrevista con El Deportivo, el alero señaló que el cambio más importante de los jugadores fue desde el punto de vista de lo mental. “Empezamos a dejar de lado esa mentalidad de salir a perder por poco, sino que ahora con la nueva camada, que ha tenido buenos resultados en las juveniles, tratamos de tener una mentalidad ganadora, de cambiar ese hábito que teníamos. Tratar de salir a ganar todos los partidos contra quien sea. Es un poco como pasó en el fútbol hace varios años”, apuntó en aquella conversación.