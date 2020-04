La Serie A intenta mantenerse unida

Los directivos de la Serie A se reunieron por teleconferencia este viernes, para intentar adelantar qué sucederá con la liga italiana de fútbol, suspendida por el coronavirus, en un país especialmente golpeado por el mal. Tras la cita, la orgánica estableció un comunicado que la liga"volverá cuando las condiciones sanitarias lo permitan. Estamos adhiriendo, como todos, a las disposiciones gubernamentales y consierando en primer lugar la salud de los atletas y todos quienes estén involucrados con el fútbol".

La comunicación no tiene mayor novedad respecto de lo que ha hecho la Serie A en las últimas semanas, pero sí llama la atención que aparezca junto al hashtag #weareoneteam (somos un solo equipo), pues los clubes aparecen por estos días muy divididos en su visión de lo que debe pasar con la competencia.

Seis instituciones ya hicieron público su deseo de que la Serie A 2019-2020 no se termine de jugar y se dé por cancelada la temporada, siguiendo el camino dictado por Bélgica, pero no escuchando el pedido de la UEFA, de no cancelar las competencias locales. Esos clubes son Torino, Udinese, Sampdoria, Genoa, Spal y Brescia.

Por otro lado, otros equipos han manifestado su deseo de que se jueguen las 12 fechas que restan de Liga. Uno de ellos es Juventus, el líder por un punto sobre Lazio, que ya anunció que no aceptará un eventual título si se decreta el cierre de temporada.