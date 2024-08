La severa autocrítica de Novak Djokovic tras su eliminación del US Open: “Jugué uno de los peores tenis que he jugado jamás”

El US Open ha estado marcado por las sorpresas. Las eliminaciones tempranas de los favoritos han sido la tónica del último Grand Slam del año. Ahora fue el turno de Novak Djokovic (2°), quien se quedó en la tercera ronda tras perder con el australiano Alexei Popyrin (28°), por parciales de 6-4, 6-4, 2-6 y 6-4.

Fue un encuentro que duró tres horas y 19 minutos, donde el serbio no pudo revalidar su título y se vio sorprendido por el juego del oceánico, que viene en un fuerte ascenso. De hecho, logró imponerse en el Masters 1000 de Canadá.

Nole iba por su quinto título en el Abierto de Estados Unidos, pero fue superado sólidamente por Popyrin. El australiano se hizo fuerte con su servicio y mostró consistencia a lo largo del partido. Mostró un tenis agresivo, incomodando al balcánico, quien se mostró profundamente decepcionado tras el duelo.

Alexei Popyrin festeja su triunfo ante Novak Djokovic. Mandatory Credit: Geoff Burke-USA TODAY Sports

Los descargos de Djokovic

Djokovic realizó una fuerte autocrítica luego de su derrota con Popyrin. “Honestamente, con la manera en que me sentía y la manera en que jugué desde el principio de este torneo, llegar a tercera ronda es un éxito. He jugado uno de los peores tenis que he jugado jamás”, aseguró en conferencia de prensa.

“Mi saque fue, con diferencia, uno de los peores de mi vida. Fue un partido horrible por mi parte”, añadió sobre una superficie rápida donde el servicio es trascendental.

Nole también aseguró que se vio desgastado por el hecho de haber competido en los Juegos Olímpicos, donde logró obtener la tan ansiada medalla de oro, el único título que le faltaba en su palmarés. “Gasté mucha energía ganando el oro y llegué a Nueva York no sintiéndome fresco mental y físicamente”, explicó.

Djokovic venía sin jugar en la gira de cemento, pero decidió jugar el US Open pese a su cansancio. “Como es el Abierto de Estados Unidos, le di una oportunidad y di lo mejor de mí. Quiero decir, no tuve problemas físicos. Simplemente no tenía gasolina y se podía ver por la forma en que jugué”, aseveró. “Supongo que puedes argumentar que fue por los Juegos Olímpicos pero no lo sé. No quiero analizar eso ahora mismo. Simplemente buscaba mejorar mi juego aquí día tras día, pero no sucedió”, sentenció.