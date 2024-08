El desahogo de Carlos Alcaraz luego de caer sorpresivamente en el US Open

Carlos Alcaraz se despidió temprano del US Open. El español (3° del ranking ATP)cayó en la segunda ronda del grand slam tras caer por 6-1, 7-5 y 6-4 contra el neerlandés Botic van de Zandschulp (74°).

Así, quien llegaba como el tercer sembrado de la competencia, y semifinalista de la edición anterior, terminó pagando el esfuerzo físico acumulado sin el descanso necesario, tal como lo terminó indicando después de la caída en conferencia de prensa.

“No sé qué decir ahora mismo. Creo que él ha jugado muy bien. Ha hecho un gran tenis. Pensaba que iba a darme más puntos gratis, pero no ha hecho errores. Eso me ha confundido un poco. No he sabido cómo manejar eso. No he podido subir mi nivel. Creo que mi tenis ha estado siempre en el mismo punto. No era el suficiente para darme la opción de ganar. ¿Qué puedo decir? No me sentía bien golpeando la bola y he hecho muchos errores. Cuando quise regresar, ya era demasiado tarde”, indicó sobre sus sensaciones dentro de la cancha.

“El calendario es muy duro. He jugado muchos partidos, en Roland Garros, Wimbledon y las Olimpiadas. Me tomé un par de días después de los Juegos. Pensaba que era suficiente, pero no lo era. Quizá he llegado aquí sin la energía que pensaba que iba a tener. No quiero poner eso como excusa, pero soy el tipo de jugador que necesita más días de descanso antes de un gran torneo. Tengo que aprender de esto”, continuó el hispano.

Lucha personal

Además, reveló qué pensó durante el desarrollo del partido: “Estaba luchando conmigo mismo, en mi mente, durante el encuentro. En el tenis, luchas contra alguien que busca lo mismo que tú, la victoria, y necesitas estar calmado y pensar mejor las cosas para llevarlas a cabo. Hoy, estaba jugando contra él y contra mí mismo, en mi mente. Demasiadas emociones que no pude controlar. Era como una montaña rusa. A veces estaba arriba, en otras abajo. No puedo estar así si quiero ganar un torneo como este”.

“Ya son varios los partidos en los que me he sentido así, y siempre digo lo mismo. Tengo que pensar sobre ello y aprender. Ahora mismo, lo que pienso es que no cambio y ese es el problema. No puedo sentarme aquí después de cada derrota y no haber podido cambiar el partido. Necesito mejorar eso”, evaluó.

A su vez, profundizó sobre el agotamiento mental. “Siento que, en vez de dar pasos hacia adelante, los he dado hacia atrás en cuanto a cabeza. No sé por qué. Venía de un verano espectacular, diciendo que mentalmente había dado pasos hacia adelante, pero llego a esta gira y los doy para atrás. Mentalmente no estoy bien, no estoy fuerte. Esto es un problema. Ahora mismo no quiero decir nada. Quiero hablar con mi gente y ver qué pasos damos ahora. No he pensado toda la exigencia tan seguida y lo que me podría afectar”.

Por último, descartó que el haber perdido la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024 influyera en todo esto. “No pienso demasiado en eso. Fue difícil para mí en los momentos posteriores. Una hora o así después del partido, pero luego vi que ganar la plata era un gran logro. Estaba orgulloso de eso. No pienso en ello, así que diría que eso no me ha afectado para nada”, cerró Carlos Alcaraz.