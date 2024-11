La sorpresiva confesión de Carlos Villanueva sobre su relación con Marcelo Bielsa: “No hicimos match”

Marcelo Bielsa sigue dando que hablar en nuestro país. Pese a que renunció a la Selección Chilena hace más de una década, aún se le recuerda y se analiza el proceso que hizo despegar a un grupo de jugadores que luego ganó dos Copas América.

Y si bien la mayoría destaca su aporte en el fútbol chileno, también hubo varios que no lograron entrar en la dinámica de su trabajo. Uno de ellos fue Carlos Villanueva, el volante que colgó los botines apenas terminó el Campeonato Chileno.

“No hicimos match con Bielsa. Mis características no se acomodaron a su forma, ambos queríamos, pero no se dio”, reveló el volante en conversación con TNT Sports. Eso sí, al contrario de otros testimonios que han salido por estos días, el Piña alabó el trabajo del actual estratega de Uruguay.

“Nos llevaba a ver videos y todo lo que te decía después pasaba en el partido. Es muy buen entrenador”, detalló. No obstante, Villanueva lo sacó de la lista de adiestradores que más marcaron su carrea: “Los más influyentes fueron Raúl Toro y el ‘Coto’ Sierra”, sentenció.

Testimonio que se sumó al que ya había entregado el otrora portero Nicolás Peric, el cual afirmó que “a mí no me dejó nada. Bielsa no me dejó nada. Es más, en las primeras citaciones yo les decía a los chiquillos ‘no les parece que nos trata como huevones’”.

Pero que contrastan con lo que dijo Matías Fernández sobre el transandino. “Es el gran constructor de la Generación Dorada. Nos cambió el chip. Nos hizo mejores jugadores. Él nos mostraba nuestras deficiencias para corregirlas y nos indicaba lo que teníamos que potencias. Tiene ojo clínico”, expresó el formado en Colo Colo.

Juicios que en todo caso no quitan la mirada del actual proceso de la Roja. Dirigida por Ricardo Gareca, Chile está penúltimo en la tabla de las Eliminatorias y muy lejos de los puestos que clasifican a la cita planetaria de 2026.

Por lo mismo, Villanueva no entiende que colegas suyos como Ben Brereton ya no aparezcan en las nóminas del Tigre. “Me parece extraño, un jugador que está en la mejor liga del mundo (Premier League) y no en la Selección”, se cuestionó el referente de Audax Italiano.

Y aunque Brereton pasa por su peor momento en Europa, no ha marcado ningún gol esta temporada y lo dejan afuera de las citaciones, Villanueva insistió en que debe estar junto a los viejos rockeros de nuestro país.

“Ya no son los mismos que habían en la Generacion Dorada, no nos podemos dar el gusto de tener un jugador así fuera de la nómina”, concluyó.