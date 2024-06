La sorpresiva reacción de Lionel Scaloni tras ser consultado por el futuro de Gary Medel y Arturo Vidal en la Roja

Este domingo, la selección argentina tuvo su primer partido amistoso en la fecha FIFA, que le sirve como preparación para la Copa América de Estados Unidos. En el estadio Soldier Field de Chicago, la Albiceleste derrotó por 1-0 a Ecuador, en un duelo de escaso brillo y pocas emociones.

El técnico Lionel Scaloni se tomó el encuentro con cierta cautela, cuidando a algunos de sus elementos importantes. Lionel Messi, su estandarte, inició en la banca, para luego entrar en el segundo tiempo, al igual que Enzo Fernández. Sin la Pulga, el ataque de los campeones del mundo estuvo integrado por Ángel Di María, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. Mientras tanto, el mediocampo contó con Leandro Paredes en el eje, acompañado por Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso.

A los transandinos les costó profundizar en el primer tiempo, pese a tener una alta posesión de balón (llegó al 78% en los 45′ iniciales), ante un Ecuador que no era agresivo en ofensiva y que le duraba muy poco la pelota.

Sin demasiados méritos, Argentina abrió la cuenta en los 40′ con una acción bien elaborada, que acabó con el gol de Di María, tras un pase preciso del ‘Cuti’ Romero. El jugador del Benfica recibe y define con delicadeza en el segundo palo del meta Hernán Galíndez, titular en La Tri. Unos minutos más tarde, Di María volvió a inquietar a los ecuatorianos, con un tiro libre que dio en el travesaño.

En el complemento, se esperaba por alguna reacción de Ecuador, la que no llegó, pese a los cambios que hizo Félix Sánchez Bas. Pese a las destacadas individualidades que tiene, llegó poco y nada al arco de Emiliano ‘Dibu’ Martínez, a quien pifiaron en varias oportunidades.

Argentina tendrá un segundo amistoso el próximo viernes 14, ante Guatemala. Jugará el partido inaugural de la Copa América ante Canadá, el 20 de junio, en Atlanta. Su segunda presentación será ante Chile, el 25 de junio, en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey. Cerrará el grupo A ante Perú, el 29 de junio, en Miami.

En conferencia de prensa, Scaloni mantuvo la calma. “Me pareció un buen partido de parte nuestra y también de Ecuador. Fue muy intenso como para ser un amistoso. Sabemos muy bien lo que son los rivales sudamericanos y es un buen equipo. Creo que hicimos lo que teníamos que hacer, intentar dominar y crear situaciones”, señaló el transandino.

De paso, se refirió a los pocos minutos que le dio a Lionel Messi. “Hay veces que no hay necesidad de arriesgar, tanto con él (Messi) como con otros. Hoy no jugaron otros jugadores, como Otamendi. Di María tuvo sus minutos, Enzo (Fernández) volvió después de la operación. Hay que cuidarlos y que lleguen en óptimas condiciones”, analizó Scaloni.

Sin embargo, en el diálogo con los periodistas, hubo una pregunta que lo descolocó. Reporteros le consultaron su opinión sobre la posible ausencia de Arturo Vidal y Gary Medel para la disputa de la Copa América.“¿No viene Medel y Vidal?”, dijo, de entrada. “Bueno, vamos a esperar mejor, no voy a hablar del tema. No me hagas decir cosas que después no son y quedo pegado yo”, cerró.