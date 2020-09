Los resultados de Hites, Barbosa y los hermanos De Gavardo en Europa

Ruy Barbosa (Husqvarna) fue tercero en la categoría Junior 1 y sexto en la Junior General, en la Etapa 1 de la segunda fecha del Campeonato del Mundo FIM de Moto Enduro, en el circuito de Spoleto cerca de Roma.

“Hoy experimenté un ritmo lento porque no tuve feeling con la moto ni con el circuito. El Enduro Test era muy difícil, resbaloso y con barro, donde los tiempos se hacían ahí. Sin embargo, fui constante porque no cometí tantos errores, pero no fui rápido. Espero mañana mejorar los resultados de esta etapa”, explicó el piloto de 21 años.

La categoría Enduro fue ganada por el francés Theo Espinasse y la Junior 1, el finlandés Roni Kytönen.

En la misma competencia, el juvenil Matteo de Gavardo logró la séptima ubicación en la categoría Open 4 para pilotos novatos. “Fue largo y muy duro el enlace. Como llovió, las piedras estaban muy resbalosas. En las especiales de enduro me caí porque había que moverse con el cuerpo, pero se me apagó la moto. Mañana (domingo) es el segundo día, donde espero mejorar. Pensé que iba a estar más complicado, aunque acá los pilotos andan muy fuerte”, manifestó Matteo de Gavardo.

Por su parte, su hermano Tomás de Gavardo, aprovechando su presencia en Europa, se presentó en una fecha del Nacional de Portugal de Bajas, donde logró el 15° puesto en la categoría TT2 (motos de 450 cc.) y fue el quinto en Junior (hasta 25 años).

Hites, bien

En tanto, la dupla integrada por el chileno Benjamín Hites (Fiat-Akka ASP) y el francés Jim Pla logró la octava y quinta ubicaciones en la categoría Silver durante la quinta fecha del GT World Challenge de Europa, en el circuito de Zandvoort, en Holanda.

En la carrera 1 partían desde la pole, pero hubo mala elección de neumáticos, pues se puso a llover, en la segunda, Hites y Pla obtuvieron la quinta posición en la serie Silver, que es para pilotos profesionales jóvenes.

“Fue una jornada dura, con dos carreras bajo condiciones climáticas complejas donde hubo lluvia y a veces sol que nos llevó a equivocarnos en la elección de neumáticos. Cuando salimos en la primera carrera, estaba nublado y en el primer giro se puso a llover… Aspirábamos al podio, pero no se dio esta vez. Sin embargo, pudimos sumar más kilómetros, más experiencia e importantes puntos para el ranking en la categoría Silver”, comentó Benjamín Hites.