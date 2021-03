La U mantiene en secreto sus contagios, pero deja afuera a Espinoza, Andía y Osvaldo

Universidad de Chile lamenta bajas inesperadas para el choque de esta noche frente a San Lorenzo, por la segunda fase de la Copa Libertadores de América. Los azules informaron el lunes de un caso de Covid en el plantel, aunque resguardando la privacidad del contagiado ni tampoco informando sobre la suerte de sus contactos estrechos.

En horas de esta tarde, los azules publicaron la lista de citados en su aplicación oficial, la que luego borraron. De acuerdo a esa información, los marginados eran Osvaldo González, Yonathan Andía y Gonzalo Espinoza, tres piezas que asomaban como titulares en la víspera del encuentro por la Copa Libertadores.

Posteriormente, el club informó de la existencia de un nuevo caso. “El jugador presentó síntomas leves durante esta mañana, dando aviso inmediatamente a nuestra Área Médica, quienes ordenaron nuevos exámenes PCR y Antígenos, cuyos resultados lamentablemente arrojaron el resultado positivo del futbolista”, afirmaron.

“El aviso se dio en la concentración del equipo, sin embargo, tomando en cuenta que el lunes se había confirmado un caso positivo, como club extremamos las medidas sanitarias y, entre otras cosas, no se han realizado actividades comunes en espacios cerrado”, añadieron, junto con aclarar que la situación no afectó a más miembros del plantel: “Considerando que se ha ejercido como si estuviésemos en Fase 1, el afectado en ningún momento ha tenido contacto con el resto de la delegación, pues los futbolistas durmieron y se alimentaron en habitaciones individuales, llegaron al hotel de concentración en sus autos particulares y no se realizó ningún tipo de charla masiva”.

De este modo, y de no haber alguna autorización sanitaria de último minuto para recuperar a algunas de sus bajas, la formación que asoma como la más probable ante el cuadro transandino es con De Paul; Barrios, Arias, Casanova, Del Pino; Moya, Sandoval; Contreras, Cañete, Henríquez; Larrivey.

El cuadro de Rafael Dudamel disputará su primer partido de la temporada, luego de haber terminado en el tercer lugar del Campeonato Nacional, lo que le permitió participar en el torneo internacional y escapar del descenso en la tabla ponderada.