La UC matiza que no se refería a ningún club en concreto en su polémica propuesta de los fichajes

Universidad Católica niega la solicitud para que se impida fichar a los clubes que se acogieron a la Ley de Protección del Empleo, pero termina admitiendo la iniciativa que el gerente deportivo del club de Las Condes, José María Buljubasich, expuso ante la Comisión Retorno del fútbol chileno, como fue informado el jueves pasado.

A través de un comunicado publicado en su sitio web, los estudiantiles se desmarcan del conflicto: “Descartamos absolutamente que exista una propuesta de Universidad Católica con respecto a impedir que los clubes que no han podido pagar la totalidad de las remuneraciones no puedan contratar en el próximo periodo de transferencias”. Y, sobre todo, descartan haber apuntado a algún club en particular. Colo Colo es uno de los que se acogieron al marco legal. “En su intervención, José María Buljubasich no se refirió explícita ni implícitamente a algún club del fútbol chileno en particular y lamentamos profundamente si alguno de ellos se sintió aludido, lo que no fue la intención de la referida alocución, no pretendiendo jamás nuestra institución interferir en asuntos internos de otros clubes”, insisten. “Me parece una buena idea pero la ampliaría a los que obligaron a los jugadores a tomarse vacaciones. Eso implica que en el finiquito ya no se las pagarán, por lo tanto indirectamente hay un ahorro”, contestó Harold Mayne-Nicholls, vicepresidente ejecutivo de Blanco y Negro.

El respaldo al que aluden para acreditar su planteamiento, la reproducción literal de la intervención de Tati en la comisión, admite que el tema sí fue planteado: "Yo voy a tocar un tema así muy rápido, pero no quiero profundizar mucho, pero por ejemplo nos vamos a encontrar a mitad de año en un proceso a lo mejor de ventana de transferencias donde clubes no han pagado el 100% de las remuneraciones y otros clubes que sí lo pueden haber pagado, entonces: ¿van a poder contratar todos por igual? El que pagó a lo mejor no puede contratar porque no tiene dinero, pero el que no pagó puede contratar. Entonces hay temas que a lo mejor la Comisión va a tener que recolectar esa información y tomar la mejor decisión posible entre todos para no generar roces, como siempre suele salir después públicamente, nos empezamos a pelear entre todos, queda feo, entonces por lo tanto creo que hay una instancia de tomar todas las inquietudes que tienen los clubes y a partir de ahí tomar la mejor decisión. Eso es un poco lo que yo quería acotar”.