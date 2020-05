El mercado de fichajes: La otra pelea que esconde el regreso del fútbol chileno

La Comisión Retorno del fútbol chileno no para. Poco importa que no exista una fecha clara para la vuelta de la actividad. La único casi seguro es que junio no será el mes que marque la vuelta de la competencia, pues los plazos se acortan cada vez más considerando que los elencos buscan tener todos, como mínimo, tres semanas de pretemporada.

El viernes de la semana pasada, en el marco de estar preparados para la vuelta a las prácticas, la comisión que eligieron los propios clubes realizaron una presentación a todos los equipos profesionales. Marcelo Espina, gerente deportivo de Colo Colo, junto a René Rosas, gerente de Universidad de Concepción, Johan Giesse, director de Iquique, Cristian Ogalde (Magallanes), Leonardo Zúñiga (Melipilla) y Hernán Rosenblum (Ñublense) expusieron en dos tandas: a las 17 horas estaban convocados los de Primera B, mientras que los elencos de Primera División lo hicieron una hora más tarde.

La presentación tenía como objetivo principal notificar a los elencos de los avances que se han tenido para retomar la actividad e incluso se dio cuenta de posibles calendarios para la vuelta a la competencia, con el 27 de junio como fecha tentativa entre varias propuestas, fecha que hoy parece improbable. Rodrigo Robles y Fernando Yáñez fueron los encargados de liderar las citas virtuales. La reunión, además, informó a los clubes sobre ciertas condiciones y protocolos una vez se vuelva a jugar, lo que incluye concentraciones, viajes y conductas sanitarias en los estadios.

La asistencia virtual de los equipos fue positiva. En Primera División hubo hasta dos integrantes por club. Por ejemplo, en Universidad Católica estuvo presente Juan Tagle y José María Buljubasich. En la U, en tanto, se hizo presente José Luis Navarrete y Rodrigo Goldberg. En Colo Colo solo se conectó Marcelo Espina, quien pertenece a la comisión.

El diálogo, pese a no estar contemplado, fue cambiando de norte. Al momento de pedir la palabra, José María Buljubasich, gerente deportivo de Cruzados, lanzó una idea que no desagrada a la mayoría de los dirigentes. Tati propuso que los elencos que se acogieron a la Ley de Protección al empleo y enviaron a sus planteles a la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) se vieran imposibilitados de poder contratar en la próxima ventana de fichajes. “El Tati propuso la idea y fue bien recibida, quedó ahí y obviamente se evaluará. Lo más justo es que se haga eso porque muchos clubes se están ahorrando una cantidad de dinero importante que podría ser utilizada en refuerzos mientras otros estamos pagando mes a mes”, dice un participante de la cita virtual.

La medida afectaría a Colo Colo, por ejemplo. El Cacique, que cumplirá un mes desde que suspendió los contratos de sus jugadores, se ahorra cerca de $ 650 millones en plantilla cada 30 días. Recién ayer se abrió una posibilidad de que vuelvan las conversaciones entre la dirigencia y los futbolistas para poner fin al conflicto. Otros elencos que se verían afectados para potenciar son Cobreloa, Melipilla, Ñublense, Temuco.

Patrick Kiblisky, presidente de Ñublense, equipo que envió a sus futbolistas al seguro de cesantía, visa la propuesta de la UC: “Es una propuesta que nos parece sensata. Es coherente que los clubes que se acogieron a la Ley de Protección del Empleo no puedan hacer fichajes en el próximo mercado. Tampoco es que se trate de una restricción de la ANFP. Es una idea que tiene mucho sentido. Como Ñublense no tenemos presupuestado contratar nuevos jugadores", dice a La Tercera.

Otro de los temas que se abordó fue la fecha en que se abrirá la ventana para fichar jugadores. En un principio, este plazo está estipulado desde el 23 de junio hasta el 22 de agosto, margen que se buscará respetar, o quizás adelantar, considerando que el torneo se diseñará para que termine en diciembre. “No tiene sentido correr la fecha de traspasos para cuando termine la primera rueda, que sería como en septiembre. Después el torneo se terminaría en diciembre y sería muy poco plazo para contratar a un futbolista”, dice el presidente de un club.