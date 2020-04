La UEFA suspende todos los partidos de selecciones programados para junio

La UEFA ha determinado después de sostener una reunión con los secretarios generales de las 55 federaciones miembro que los partidos masculinos y femeninos que estaban programados para junio de 2020 han sido suspendidos hasta nuevo aviso.

Esto incluye la serie de play-offs de la Eurocopa masculina de 2020 y la Eurocopa femenina de 2021.

Además, se suspendieron todas las competiciones de la UEFA, incluyendo los amistosos internacionales.

En cuanto a las competencias de la UEFA de las selecciones juveniles, se han cancelado el Campeonato de Europa Sub 17, programado para mayo, el Campeonato de Europa femenino de julio, el campeonato de Europa femenino Sub 17 de mayo de 2020.

En tanto, los torneos de Sub 17 femenino y Sub 19 masculino se han suspendido hasta nuevo aviso, pues ambos dan cupos para el Mundial Sub 17 y Sub 20, respectivamente.

Además señalan que las finales de la Champions League de fútbol sala que se iban a disputar en abril, se han suspendido de forma indefinida.