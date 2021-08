Larrivey: “Es injusto, pero en el fútbol hay que hacer goles; nos vamos tristes”

Universidad de Chile simplemente no pudo ante Cobresal pese a una amplia superioridad demostrada en El Teniente de Rancagua. Los azules cayeron por 0-2 en el primer encuentro con público desde el inicio de la pandemia, no logrando así mantener la buena racha que los tenía peleando entre los primeros puestos del Torneo Nacional. Tras el pitazo final, los rostros de los protagonistas del Romántico Viajero evidenciaron la frustración de darlo todo y no obtener resultados. La sensación la confirmaban con sus palabras.

“Me parece que hicimos los méritos para por lo menos empatar. Ellos patearon al arco solo en los dos goles. Es injusto, pero en el fútbol hay que hacer goles. A seguir trabajando, nos vamos tristes”, manifestó Joaquín Larrivey después del partido en TNT Sports. El delantero fue el más peligroso de la U, pero no logró marcar e igualar el la marca de Pedro “Heidi’” González en el año 2000, marcar goles en nueve partidos consecutivos.

El delantero argentino también aprovechó de agradecer el apoyo de la hinchada azul en el regreso a los estadios. “Agradecido de la gente que hizo el aguante, triste por no regalarles un triunfo. Seguramente será en el próximo partido”, dijo.

“No pudimos conectarnos del todo. No estuvimos finos a la hora de concretar, pero la intensidad fue buena, hay cosas destacables. El resultado no era lo que merecíamos”, agregó el Bati, aprovechando de confirmar sus intenciones de renovar en el club: “Tengo la ilusión de seguir y para eso estoy trabajando día a día”.

La primera derrota de Valencia

Quien también analizó la caída en Rancagua fue Esteban Valencia, que desde que asumió la banca de la U no ha sabido de derrotas. Con calma, comentó su primer resultado adverso. “El equipo venía en alza y uno siempre esas alzas las quiere seguir manteniendo. Hoy volvía la gente al estadio, queríamos acompañarlos con un buen rendimiento y resultado. Nadie entra a jugar un partido para perderlo, hemos hecho el esfuerzo. Queda la sensación de que por detalles propios del juego en sí el rival se lleva un triunfo importante. A nosotros nos queda la duda, por el esfuerzo”, dijo el DT azul en conferencia de prensa.

Por último, el Huevo se refirió a su siguiente desafío, el duelo ante Unión La Calera el próximo fin de semana. “Ellos tienen un planteamiento, una forma distinta. Esperamos estar a la altura, es un lindo desafió porque son los punteros. Hoy nos queda una sensación muy amarga porque veníamos con otra idea y nos vamos sin puntos. Tenemos que seguir reforzando nuestra forma de jugar en la semana. Enfrentar al puntero va a generar un estimulo importante en nuestros jugadores”, cerró