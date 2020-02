Las calorías quemadas por los tenistas en Santiago se transforman en comida

Con el ATP de Santiago en la recta final, también se acerca el término del gasto físico de los tenistas en el torneo. Sin embargo, la energía consumida por los deportistas que están compitiendo durante el certamen no se quedó solo en la arcilla capitalina.

Esto, porque todo lo consumido a nivel calórico fue monitoreado por la aplicación Burn To Give, que convierte las calorías quemadas durante los partidos del cuadro principal en alimento para niños en riesgo social. Mediante una tabla, dispuesta en la sala de jugadores, los tenistas pueden observar cómo evoluciona el ranking de energía gastada.

La iniciativa fue propuesta a la organización del Abierto de Chile, quienes accedieron a la propuesta de la aplicación. Jorge Fuentes, director de marketing, especifica que la campaña tuvo una muy buena aceptación, mejor de la que ellos mismos habían esperado. “La recepción fue mucho mejor de lo esperado. Al principio fuimos con los tres chilenos (Tabilo, Barrios y Garin) como embajadores para tratar de que los tenistas que no estuvieran acostumbrados pudieran participar. Fue mucho más exitoso de lo que esperábamos, ya que los mismos tenistas preguntaban cómo iba el ranking de calorias. Incluso se sacaban fotos con la tabla”, cuenta el miembro de Burn To Give.

La conversión, sin embargo, no es directa, sino que todo lo quemado por los tenistas hay que multiplicarlo por 25. De este modo, 500 calorias gastadas equivale a una comida. Pero la aplicación Burn To Give no funciona sola, pues para conseguir el alimento consiguieron la colaboración de la Red de Alimentos, una organización que rescata productos que son aptos para el consumo humano.

La campaña ya llevaba alrededor de 4000 raciones para los niños en situación de riesgo. La meta fijada para ahora, pensando en que ya solo quedan semifinales y final, es de superar las 5000 comidas.