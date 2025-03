Las dudas de Alianza Lima que amenazan a Deportes Iquique en la Copa Libertadores

Deportes Iquique necesita dejar atrás el mal rendimiento que ha estado mostrando en la competencia local para lograr uno de los objetivos de la temporada. Este martes enfrentan en Perú a Alianza Lima por el duelo de revancha de la Fase 3 de la Copa Libertadores.

En el estadio Tierra de Campeones fueron los Íntimos los que lograron dar el primer golpe de la llave que entrega un lugar en la fase de grupos de la competencia al imponerse por 1-2.

Con esto, el conjunto dirigido por Néstor Gorosito tiene la ventaja e intentará sostenerla. Para ello alista lo mejor que tiene de su plantel, donde mantiene una duda y en el que tendrá dos regresos esperados.

Después de lesionarse en el enfrentamiento contra Boca Juniors, Pablo Ceppelini, uno de los mejores jugadores de Alianza Lima en la llave contra los xeneizes, anotando un gol y entregando una asistencia, ha estado trabajando de manera diferenciada para poder estar presente en el partido, pues tanto el técnico como el jugador entienden la importancia de lo que se están jugando en esta instancia.

De todas maneras, la decisión sobre su presencia o no en el duelo será tomada en el último momento por Gorosito. De no poder contar con él, será Pablo Lavandeira el que tome su lugar en el once titular, tal como lo ha estado haciendo en los últimos encuentros.

Por otro lado, el delantero Paolo Guerrero y el central Erick Noriega serán los otros regresos en la nómina, pues ambos jugadores ya cumplieron con la suspensión que arrastraban por tarjetas amarillas. El punto negativo para los Íntimos es la baja por lesión de Jean Pierre Archimbaud, quien arrastra una lesión que lo tendrá por cerca de un mes y medio fuera de las canchas.

Alianza Lima se impuso por 1-2 a Deportes Iquique en la ida. Foto: Photosport.

Iquique busca un alivio

Desde Deportes Iquique entienden que conseguir el paso a la fase de grupos de la Copa Libertadores será complejo. No solo tienen que dar vuelta la llave, sino que para lograrlo deberán revertir la mala situación que arrastran en la Liga de Primera.

Hasta el momento los Dragones Celestes solo saben de derrotas en los cuatro partidos que han disputado. Este fin de semana cayeron contra Palestino por 1-3 en casa. Tras ello, el técnico Miguel Ramírez indicó que “cuando un equipo está en dos torneos es súper importante el tema de tener ese compromiso, esa entrega, esa dedicación no solo de los once que están jugando, sino que de todos. Esa energía positiva que se necesita para trabajar, para transmitir, para poder enfocar cada uno de los partidos que se juega. Los resultados del torneo nacional no han sido los que hemos esperado, los que hemos buscado”.

Ya sobre el partido contra Alianza Lima, comentó que ir por el triunfo “es una obligación. Vamos a buscar todas las opciones que hay para tener un equipo competitivo para el día martes”.

“Son partidos distintos. Vamos a convivir en un escenario adverso, porque vamos a estar de visita, es un partido internacional. Entonces, sin duda que para nosotros sería importante el ganar este partido”, remarcó.

“Cuando uno analiza lo que se hizo acá en el torneo nacional, claro que duele la derrota, sobre todo con el marco de público que nos viene a apoyar. Nuestra responsabilidad es levantar al equipo rápido para que el martes tengamos una excelente presentación en Lima”, cerró.

El partido entre Alianza Lima y Deportes Iquique está programado para este martes 11 de marzo a partir de las 19.00 horas.