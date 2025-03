Aníbal Mosa le raya la cancha a Harold Mayne-Nicholls por su rol en Colo Colo en medio de su aspiración presidencial.

Harold Mayne-Nicholls quiere postular a La Moneda. Este mes es clave en la determinación del expresidente de la ANFP, quien hace algunas semanas dio a conocer su intención. “Llega una etapa de la vida donde uno ya cree que puede entregar más en otros ámbitos. Veo que al país en su conducción le está faltando moderación, tranquilidad, diálogo, búsqueda de soluciones. Yo creo que el país eso lo está necesitando con urgencia y siento que puedo hacer un aporte”, señaló a La Tercera.

Sin embargo, esa opción choca de lleno con su rol en Colo Colo. El ex director ejecutivo de Santiago 2023 está encargado del plan de renovación del estadio Monumental. Enterado de su aspiración, Aníbal Mosa se refirió a la posible dualidad de funciones. “Las dos cosas no conviven. Él lo tiene claro y una vez que lleguen los tiempos que corresponden deberá tomar una decisión: o se dedica a la política o continúa en el proyecto aquí”, dijo el presidente de Blanco y Negro. En esa línea, el empresario descartó que la eventual salida del antofagastino deje el proyecto en pausa: “Vamos a tomar la posta. Él ha hecho un gran trabajo, pero lo vamos a solucionar. Ya sabemos para donde va la micro y si Harold quiere tomar desafíos políticos, vamos a subsanarlo”.

Harold Mayne-Nicholls está recorriendo el país y luego decidirá si lanza su candidatura. (Foto: Pablo Vásquez)

Por su parte, Alfredo Stöhwing se mostró contrario a que Mayne-Nicholls esté involucrándose en la carrera presidencial estando todavía dentro del Cacique. “Es una cosa que incluso voy a plantear en el próximo directorio. No puede ser que sea candidato presidencial y que esté a cargo de una obra tan importante para Colo Colo como lo es la remodelación del estadio”, lanzó el directivo de la concesionaria.

El extimonel albo fue más allá y criticó la labor del otrora mandamás de la ANFP en Macul. “Eso confirma un poco lo que dije cuando fue elegido, que no me parecía la mejor opción y se ha corroborado con el tiempo. Colo Colo es transversal, entonces no es bueno que esté mezclado con la política. Harold está recorriendo Chile y dejar botado el proyecto del estadio, no me parece. Hay que solucionar eso lo antes posible”, comentó el ingeniero.

“Se retrocede, otra vez otro cambio. Sería una muy mala noticia para el proyecto del estadio”, añadió.

La respuesta de Mayne-Nicholls

Enterado de la opinión de los dirigentes, Mayne-Nicholls también abordó el asunto. “Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Aníbal, evidentemente no son muy compatibles las dos cosas y si tomo un camino, el otro tendrá que quedar afuera, es imposible seguir por los dos caminos, eso lo tengo súper claro. Pero mientras eso no pase, sigo avanzando en todo lo que el directorio me ha pedido”, aseveró.

Por ahora, el nortino descartó tener una fecha límite para saber que ruta tomará. “El plazo será cuando determine si voy o no a la elección presidencial. Habrá un periodo de ajuste, de traspaso de toda la información y habrá que buscar a alguien que tome el proyecto del estadio. Pero si finalmente no pasa nada y seguimos todo igual, evidentemente que no hay plazo”, expresó.

En esa línea, explicó que debe terminar la gira a la que aludió Stöhwing para tomar la decisión. “He estado en 12 de las 16 regiones de Chile. Eso es lo primero. Y lo segundo es ver si hemos sido capaces de generar un ambiente que nos permita tener una base sólida para postular”, indicó el periodista.