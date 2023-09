Las estrellas que despedirán a Matías Fernández ante un Monumental repleto

El 14 de octubre, Matías Fernández se despedirá del fútbol. Ya hay una certeza: lo hará con el estadio Monumental lleno. Ni bien se pusieron a la venta las localidades para el evento, los aficionados colapsaron la plataforma en que se distribuían para adquirirlas y, de ese modo, rendirle tributo a quien se transformó en un ídolo para los hinchas de Colo Colo e incluso alcanzó reconocimiento internacional: en 2006 fue ungido como el Mejor Futbolista de América, según la encuesta del diario uruguayo El País, que tradicionalmente organiza la premiación.

Desde ese día, comenzó la búsqueda de invitados. Fernández pretendía ofrecerles a sus fanáticos un espectáculo de alta calidad. En principio, pretendía contar con quienes le acompañaron en esa gran campaña en el Cacique, pero chocará con un impedimento: la fecha coincide con los próximos compromisos eliminatorios de la Selección, lo que impedirá, por ejemplo, que en el campo de juego estén Arturo Vidal y Alexis Sánchez, por mencionar a dos que Eduardo Berizzo llamará con certeza para los duelos frente a Perú y Venezuela.

Los primeros confirmados

La producción avanza a buen ritmo. De hecho, es el propio Fernández quien confirma a los primeros invitados. Tal como adelantó El Deportivo, los primeros ratificados son los uruguayos Diego Godín y Diego Forlán, con quienes Fernández compartió en el Villarreal, su primer equipo europeo, el que lo reclutó justo en su momento de mayor brillo.

Los siguientes también fueron figuras de esa escuadra que dirigía Manuel Pellegrini. Ya confirmaron Marcos Senna, Giuseppe Rossi, Sebastián Viera y Guillermo Franco.

Matías Fernández en Villarreal

El último nombre que anuncia Fernández a través de su cuenta en Instagram es un ex albo: el portero argentino Sebastián Cejas, quien custodió el equipo albo en la escuadra que dirigía Claudio Borghi y que, además de quedarse con los títulos nacionales de ese año, llegó a la final de la Copa Sudamericana.

El sueño

La organización de la jornada trabaja afanosamente en la tarea de completar la convocatoria. Entre los ex albos, por ejemplo, Luis Mena, actual seleccionador femenino, ya comprometió su asistencia. Por contrapartida, Claudio Borghi se restó, pese a que fue invitado. “Me invitó al partido de despedida, pero no creo que vaya. Esto es lo llamativo porque hay gente que siente o cree que yo soy muy cercano a los jugadores, pero no es así”, explicó el exseleccionador. “Ahora que me invitó a su despedida, ni siquiera hablé con él. Me envió un mensaje y me escribió, ‘profe, lo quiero invitar, gracias’. No tengo mucha relación con él. Sí tengo un lindo recuerdo, de los mejores”, añadió.

Sin embargo, el gran objetivo sigue trabajándose: la posibilidad de que también esté Juan Román Riquelme. El astro argentino, quien este año recibió un homenaje en La Bombonera para sellar su brillante carrera, también compartió plantel con Matigol en el Submarino Amarillo. En la producción del evento reconocieron acercamientos con el actual vicepresidente deportivo de Boca Juniors para que esté presente en Macul.