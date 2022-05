Las exigencias de Ariel Holan en su primera semana al mando de la UC

Ariel Holan se pasea sonriente por la cancha de San Carlos de Apoquindo. Sabe que es su casa y así se lo hacen sentir desde el primer día de su regreso a la precordillera. El técnico argentino quería descansar, ir a ver la final de la Champions League y el Mundial de Qatar. También quería viajar a Europa a mirar in situ cómo entrenan los mejores adiestradores del mundo, a esos que admira.

Sin embargo, dejó todo por volver a Universidad Católica. “Así como cuando confiaron en mí la vez anterior, sentí que ahora yo tenía que responder si el club estaba en una situación compleja”, confesó el transandino. Un gesto, si se quiere, que es muy bien valorado en el directorio de Cruzados, donde hicieron un esfuerzo económico para convencerlo de desechar sus planes y regresar al elenco de la franja.

Ariel Holan, quien ya tiene a Daniel González como refuerzo para el segundo semestre, venía con varias exigencias, evidentemente. Una de ellas, quizás la primera, fue mejorar el estado del césped de la cancha principal del complejo Raimundo Tupper, donde históricamente ha entrenado el primer equipo estudiantil. El campo estaba muy maltratado en algunas zonas, lo que no le gustó al estratega.

De ahí que ex DT de Independiente ahora camine feliz sobre el pasto del estadio precordillerano, porque tuvo que trasladar toda la planificación de su semana inicial para allá, para que así los funcionarios del club trabajaran en mejorar la cancha Alberto Buccicardi.

Con él, además, vuelve la tecnología, el uso los drones, la grabación de los entrenamientos y los análisis audiovisuales al detalle de todos los partidos, incluso, de las mismas prácticas. Un cambio de estilo que varios en el plantel conocen muy bien, como Tomás Asta-Buruaga, quien formó parte del equipo que consiguió el tricampeonato largo en 2020, al mando del argentino.

“Es un técnico que nos conoce, ya que nos tuvo en el 2020, así que nos estamos adaptando de nuevo a su ideología de juego. Esperamos hacer las cosas bien este viernes ante La Calera y sumar de a tres. Nos estamos preparando de la mejor manera, haciendo todo lo que nos pide el profe Holan. Hay que ganar porque sabemos que estamos al debe en el campeonato nacional”, dijo el defensa nacional.

Mientras que Nehuén Paz, quien no estuvo con el transandino la vez anterior, destacó los primeros días de trabajo con el nuevo técnico. “No tuve la suerte de tenerlo como técnico en la etapa anterior ni en ningún otro lado. Me han hablado bien de él mis compañeros. Se ve muy bien todo lo que él transmite dentro del equipo en el día a día. Las expectativas son muy altas y tenemos un partido muy importante el viernes para empezar a cambiar esa racha negativa”, aseguró el ex Bologna.

“Él ya estuvo acá en 2020, le toco salir campeón con la institución, así que la idea tanto de él como la nuestra es volver a estar allá arriba y ser competitivos, ganar y competir en todas las competiciones que tenemos por delante. El primer objetivo es ganarle a La Calera y empezar de buena manera esta etapa con él”, concluyó Nehuén Paz, excompañero de Gary Medel en Italia.

Los cambios también se empiezan ver en la formación del tetracampeón. Para enfrentar a los cementeros, el DT probó con la siguiente oncena: Sebastián Pérez; Aaron Astudillo, Tomás Asta-Buruaga, Nehuén Paz y Alfonso Parot; José Pedro Fuenzalida, Ignacio Saavedra y Felipe Gutiérrez; Gonzalo Tapia, Fernando Zampedri y Cristian Cuevas.

Curiosamente, el último partido de Holan en San Carlos de Apoquindo fue ante Unión La Calera, en febrero de 2021. Un empate sin goles que le dio el tricampeonato a los cruzados. Ahora, en su redebut en la precordillera, otra vez son los cementeros los que se cruzan en su camino. Una coincidencia de esas que le sacan sonrisas al técnico, fervoroso creyente de las cábalas. Por si fuera poco, no habrá público, tal como la vez anterior. El tetracampeón elige creer.