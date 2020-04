Las mejores bombas de Fernando González, la derecha favorita de Federer

Cuando se discute sobre las mejores derechas en la historia del tenis, el nombre de Fernando González no puede faltar. El Bombardero de La Reina deslumbró a la élite del deporte en su etapa como profesional, en la que logró conquistar una medalla de oro para Chile, junto a Nicolás Massú, quedarse con la final de la categoría dobles de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. También se dio el lujo de enfrentarse a algunos de los que en la actualidad son los mejores y que, hasta el día de hoy, lo recuerdan por su poderoso golpe. Incluso, si de armar al jugador perfecto se trata.

Pese a que González, quien ganó 11 títulos ATP como profesional, se retiró el 21 de marzo de 2012, sus excolegas no olvidan su calidad. El pasado 23 de noviembre, Roger Federer dijo a La Tercera que la derecha de Feña formaría parte de su tenista ideal. De las 13 veces que ambos se enfrentaron, solo por la Tennis Masters Cup, en 2007, el chileno se quedó con el triunfo. No obstante, su buen golpe con la diestra es algo que el suizo no puede sacar de su cabeza.

Figuras del tenis mundial también sufrieron con la derecha de Feña. En 2005, González doblegó en sets de 3-6, 7-6(7) y 6-4 al serbio Novak Djokovic, actual número uno del ranking ATP. Pero el chileno tiene más historias para contar, porque en 2007, por el Abierto de Australia, superó al español Rafael Nadal, hoy número dos del mundo, por 6-2, 6-4 y 6-3. Dos años después, en Roland Garros, se impuso por 6-3, 3-6, 6-0 y 6-4 a Andy Murray, quien en 2016 fue número 1.

El historial de González representando a su país está repleto de momentos inolvidables. En Atenas 2004, no solo se colgó el oro junto a Massú tras vencer por por 6-2, 4-6, 3-6, 7(9)-6(7) y 6-4 a la dupla alemana compuesta por N. Kiefer y R. Schuttler. También se quedó con el bronce luego de derrotar por 4-6, 6-2 y 14-16 al norteamericano Taylor Dent. Ese mismo año, otra vez junto a Massú, logró quedarse con el Mundial de Dusseldorf. En 2008, en la cita de los anillos que se desarrolló en Pekín, no pudo ante Rafael Nada en la final. Cayó por 3-6, 6(2)-7 y 3-6, y consiguió la plata, compitiendo nuevamente a buen nivel.

Las buenas presentaciones de González lo consolidan como un tenista que marcó la historia del deporte nacional. Aguerrido y talentoso, con una derecha capaz de revertir partidos y de darle alegrías a su país. Una diestra que, para al menos Su Majestad, forma parte del jugador perfecto.