Las mejores escenas de los 13 años de Gary Medel junto a la Roja

Garra y corazón. Son dos palabras que describen a la perfección a Gary Medel, uno de los pilares fundamentales de la Generación Dorada de la selección chilena que conquistó en dos ocasiones la Copa América. El perro rabioso de la zaga nacional, un hombre nacido para la batalla, y conocido en todo el mundo como el Pitbull de la Roja. El defensor formado en la Universidad Católica cumplió este sábado 13 años desde la primera vez que vistió la camiseta de Chile. Un largo historial lleno de momentos malos y buenos de un zaguero con carácter que se ganó el cariño de los fanáticos con escenas de todo tipo.

El periodo de Medel en la Selección comenzó el 18 de abril de 2007. Esa noche, el oriundo de Conchalí jugó su primer partido representando a su país. Fue en el Malvinas Argentinas, en un empate 0-0 entre Argentina y la Roja. El Pitbull entró en los 62′, en reemplazo de Manuel Iturra, en lo que fue la primera aparición de uno de los actuales referentes del equipo chileno. El comienzo de la era del dueño de la zaga del Equipo de Todos.

Con buenas actuaciones, Medel poco a poco consiguió consagrarse como titular, exhibiendo solidez y talento, e incluso goles. De los siete tantos que ha marcado el defensa por la Selección, los que le anotó a Bolivia el 15 de junio de 2008 aparecen como los más recordados. El primer gol de Pitbull por la Roja fue de chilena, una pirueta improvisada que, en los 29′, inauguró los festejos en el triunfo de la Roja por 0-2 en La Paz, por las Eliminatorias al Mundial de Sudáfrica 2010. Calidad pura. Su segunda conquista fue en los 76′, tras aprovechar un mal despeje de la defensa local en un tiro de esquina.

Su faceta goleadora hizo festejar a Chile más de una vez. En el proceso clasificatorio para Brasil 2014, Medel le anotó un golazo a Perú, en un partido que se jugó en el Monumental y fue válido por la segunda fecha. Un derechazo desde varios metros de distancia. Otro de sus tantos destacados con la Selección es que el que le marcó en la fase de grupos a Bolivia, en el 5-0 de la Copa América del 2015.

Medel fue vital para la clasificación de Chile a la Copa del Mundo, en la que disputó los cuatro partidos que jugó la Roja en ese certamen. Y otro de los momentos con los que el Pitbull se ha ganado los aplausos del hincha nacional fue precisamente en un Mundial, cuatro años más tarde desde su primera vez en una cita planetaria. El 28 de junio de 2014, el equipo que en ese entonces adiestraba Jorge Sampaoli enfrentó a Brasil, que hizo de local ese torneo, en un intenso duelo que se definió en penales tras un empate 1-1. Antes del cotejo, un microdesgarro de 0.8 centímetros puso en duda la presencia del zaguero, pero sus ganas de jugar estuvieron por sobre cualquier otra cosa. Los de amarillo marcaron el penal de la victoria y las cámaras se quedaron con el mejor de la cancha, quien lloraba desconsoladamente la eliminación, ganándose un lugar en el corazón de todos los que vibran junto al Equipo de Todos.

Su fuerte carácter y juego también ha dejado episodios que los simpatizantes nacionales no olvidan. A nivel de clubes, se ha enfrentado a futbolistas vigentes y retirados reconocidos a nivel mundial, como Xavi, Andrés Iniesta, Marcelo Gallardo, entre otros. Sus víctimas más recordadas en partidos entre selecciones son nada más y nada menos que el volante colombiano del Real Madrid, James Rodríguez, y el transandino Lionel Messi, uno de los mejores futbolistas de la actualidad. El 11 de septiembre de 2013, por las Eliminatorias rumbo a Brasil 2014, la Roja cayó por 1-3 frente a Colombia en el estadio Monumental, en un partido en el que Medel vio la tarjeta roja en el primer tiempo. Antes, alcanzó a encarar al colombiano, quien, luego de disputar una pelota con el chileno, se quedó tendido sobre el pasto. Al Pitbull no le gustó para nada y le pidió que se pusiera de pie de una manera muy particular.

La Pulga, en tanto, ha tenido la dura misión de enfrentar a Medel en la final de la Copa América 2015 y en la definición del tercer y cuarto lugar de la edición 2019 del mismo torneo. En el minuto 33′ del último partido del certamen que se disputó en Chile, el Pitbull golpeó con su pierna derecha en el estómago al transandino, acción que le costó la tarjeta amarilla. Cuatro años más tarde, en Brasil, Leo y el defensor tuvieron un encontrón que fue considerado para expulsión por el juez del cotejo. Ambos debieron abandonar el campo en los 37′.

Fuera de la cancha, Medel también ha regalado momentos inolvidables para los fanáticos. En la Copa América 2015, tras el empate 3-3 entre Chile y México, los jugadores chilenos se saludaban con sus rivales y comenzaban a caminar hacia el camarín. Todos, menos uno: el Pitbull. El zaguero le llamó la atención a todos sus compañeros, exigiéndoles que volvieran a acercarse a las gradas del Estadio Nacional para despedirse del público. Su gesto se hizo viral rápidamente por redes sociales.

El actual jugador del Bologna, además, ha sacado carcajadas por algunas de sus declaraciones en conferencias de prensa. En 2010, luego del debut de Chile en el Mundial, a Medel se le consultó por sus sensaciones al salir a la cancha por primera vez en una Copa del Mundo. “Fue emocionante, daban ganas de llorar, pero no pude llorar en el himno porque después dirán que soy un Pitbull gay”, contestó, generando las risas de todos los periodistas presentes y de Rodrigo Millar, quien se ubicaba a su lado.