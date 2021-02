Las otras ocho finales por la permanencia del fútbol chileno

Colo Colo y la Universidad de Concepción no viven días tranquilos. Este miércoles jugarán el partido que nadie quiere disputar: el duelo por la permanencia en Primera. Los albos, por primera vez en su historia, podrían perder la categoría. Pero esta no es la única vez que dos equipos del fútbol de honor han tenido que definir de esta forma quién desciende. Para ser específicos, en ocho oportunidades se ha disputado este traumático duelo en pastos nacionales, y de esos enfrentamientos han quedado historias que no pueden ser olvidadas.

1957: Un error de San Luis que salvó a la UC

Con Audax Italiano ya titulado como campeón del torneo, Ferrobádminton, O’Higgins y Universidad Católica terminaron colistas con 21 puntos cada uno en la tabla. Ante esta situación, jugaron un triangular en el estadio Sausalito para determinar qué club bajaba. En esa instancia, todos los elencos acabaron con tres unidades, pero la UC era la de menor diferencia de gol, por lo que debía perder la categoría. Sin embargo, una resolución posterior hizo que San Luis, que había cosechado 30 unidades, pierda 13 puntos por la mala inscripción de su jugador Juan Negri. Con esta resta, los quillotanos finalizaron el campeonato con 17 unidades, lo que provocó su ida a la Segunda División (hoy Primera B). Una historia increíble.

1969: Magallanes, un gigante que alcanzó a despertar

Con un formato diferente al caso anterior, los equipos del fútbol chileno se dividieron en dos zonas. Magallanes y Santiago Morning fueron los colistas de sus respectivos grupos y tuvieron que definir en dos encuentros quién debía abandonar la máxima categoría. Ahí los albicelestes fueron más fuertes y se impusieron por 4-1 y 2-1 en los dos compromisos disputados en el Estadio Nacional.

1970: Palestino comenzó una década gloriosa de la peor forma

Un año más tarde y con el mismo sistema de competencia, Colo Colo se coronó como campeón, sin embargo, Unión La Calera y Palestino terminaron colistas de sus respectivas zonas y debieron jugar, en dos encuentros, su estadía en la división mayor. Los árabes ganaron 3-2 en el Santa Laura y los cementeros vencieron 4-0 en el Nicolás Chahuán. Ante esta situación, se disputó un lance de desempate que finalizó 1-1 (alargue incluido) en el Sausalito, y por diferencia de gol los de la Quinta Región continuaron en Primera División. Pero este duro golpe no derrumbó a Palestino, que durante esa década sumó un torneo de Primera y dos Copa Chile, en una de las etapas más gloriosas del club.

1971: Talca vio la salvación de Lota

En un torneo en el que el recién ascendido San Felipe consiguió un histórico y recordado título, Lota Schwager y Audax Italiano fueron los encargados de sufrir en la parte baja de la tabla de posiciones. Ambos igualaron en puntaje en el último lugar del torneo y tuvieron que definir en un partido único al próximo descendido, en una situación parecida a la que se vivirá este miércoles entre Colo Colo y la Universidad de Concepción. Curiosamente, el encuentro también se disputó en Talca, y el vencedor fue el cuadro lotino por 2-1.

1975: Aviación no perdonó a Magallanes

El campeonato de 1975, a diferencia de los casos anteriores, estableció que serían dos los equipos descendidos. O’Higgins ya había sentenciado su suerte al terminar último con 25 unidades. Pero en el penúltimo lugar hubo una igualdad en puntaje entre Magallanes y Aviación. Así, la permanencia se tuvo que definir en un partido único disputado en el Estadio Nacional, en el que los aviáticos vencieron por la cuenta mínima.

1977: La última vez de Ovalle en Primera

Ovalle y Santiago Morning terminaron penúltimos y antepenúltimos, ambos con 27 unidades, lo que los obligó a jugar un partido para definir cuál de los dos debía descender. En un encuentro único disputado en Valparaíso, los bohemios ganaron 2-1. Fue la última vez de Ovalle en Primera, quien se sumó a Antofagasta, que fue el otro equipo que perdió la categoría ese año.

1979: La odisea de Wanderers para su permanencia

En una edición en la que Ñublense fue el último de la tabla con 19 unidades y descendió directamente, había que definir qué club acompañaba a los de Chillán en esa dura experiencia. Santiago Wanderers y Santiago Morning se enfrentaron en esa instancia. El que perdía debía abandonar la máxima categoría, mientras que el vencedor se ganaba el derecho de poder disputar la promoción para intentar no descender. En esa compleja instancia apareció toda la jerarquía del decano del fútbol chileno. Los porteños vencieron por 1-0 a los bohemios, en el estadio Sausalito, y ganaron una vida más. Tras eso, en la mencionada promoción, salvaron la categoría.

1984: Audax zafó en un torneo en el que corrió sangre

En un sistema de torneo diferente a todos los mencionados anteriormente, el campeonato se dividió en dos grupos, de los que bajaron cuatro de cada uno de ellos, sumando un total de ocho cuadros que debieron descender, algo casi impensado para estos tiempos. En la zona A, Trasandino y Audax Italiano igualaron con 24 unidades, por lo que tuvieron que definir su estadía en un partido extra en el Estadio Nacional. Ahí, los itálicos ganaron por 3-0.