Las reflexiones de Franco Stupaczuk, figura del pádel mundial: “Somos un deporte joven, tenemos que seguir puliendo”

Han sido semanas intensas para Franco Stupaczuk. Este 2025 formó dupla con el español Juan Lebrón, con el que actualmente se ubican como la tercera mejor dupla del mundo y con quien, sólo en marzo, han disputado los torneos de Cancún, Miami y, ahora, el Premier Padel de Chile, en Santiago, en un certamen que este fin de semana definirá a su campeón (entradas en puntoticket). En esa locura, entre prácticas, partidos, fotos con los fanáticos, entrevistas y viajes, el argentino de 29 años se da el tiempo para conversar con El Deportivo.

“El balance es muy positivo”, dice Stupa al ser consultado por su proceso de adaptación con El Lobo, su nueva dupla. Además, reflexiona sobre el futuro del pádel mundial y entrega su opinión sobre el momento de esta actividad en nuestro país, en donde dice que se siente a gusto.

¿Cómo han sido estos días de competencia en Chile y la recepción del público?

Hay muchísima afición aquí, pero uno no se da cuenta hasta que llega a su partido, porque ahí empieza a pasar el pasillo de la muerte, que está lleno de gente que viene a disfrutar. Acá en Chile saben que se juega una sola etapa, entonces el público lo vive a full, lo disfruta y se lo agradecemos de parte de todos, porque crean un ambiente muy importante para el crecimiento del pádel.

Para este año decidieron unirse con Juan Lebrón, con quien ya suma un torneo en Cancún y finales en Riad y Miami. Imagino que las sensaciones son buenas.

Si. Todavía estamos ajustando muchas cosas, aunque es verdad que la competición continua no te deja. No podemos pulir muchas cosas porque no hay tiempo, han sido tres semanas seguidas y ahora estamos acá. El balance es muy positivo, queremos obviamente más, somos muy ambiciosos los dos y vamos a seguir ahí hasta el último día. Queremos competir hasta los domingos siempre.

Las metas para esta temporada 2025 son altas entonces

Ahora estamos como la pareja número tres. Queda mucho año, muchos torneos por delante y cada semana hay que rendir al cien. Cualquier pareja te puede complicar. Desde hace tiempo que no se juega una primera ronda en la que digas ‘esto es fácil’, para nada. Semana tras semana vamos a ir puliendo cosas.

Stupaczuk con Juan Lebrón, en Santiago. Foto: Franco Stupaczuk en Instagram.

Durante su carrera ha formado duplas con nombres como Martín Di Nenno, Sanyo Gutiérrez o Pablo Lima. ¿Cómo ha sido su proceso de adaptación durante estos años para estos cambios?

Todo cambia en la vida. Yo creo que el pádel también evolucionó y uno tiene que evolucionar desde adentro. Uno nunca deja de aprender, entonces siempre tienes que adaptarte al compañero que tienes al lado. Quizás te diría que el que menos me costó fue Martín (Di Nenno), porque ya llevaba mucho tiempo jugando con él. Todos los demás los estudias siendo rivales, pero no los tienes al lado, no sabes sus debilidades, entonces tienes que saber por dónde tocar, cuánto exigir, no pasarte de la raya e intentar siempre construir para mejor.

Chile y el mundo

¿Qué le falta al pádel para dar ese salto y poder alcanzar a otros deportes más históricos como el tenis, por ejemplo?

Todo depende. En España es el segundo o tercer deporte que se practica, o sea estamos hablando que viene el fútbol y luego el pádel. Allá ha habido un crecimiento muy importante, pero tenemos que seguir. Al fin y al cabo, hay deportes que tienen mucha historia, mucha tradición; nosotros somos un deporte joven y tenemos que seguir puliendo cosas. Nos viene muy bien que entren tenistas, que se acerquen futbolistas, todo eso hace crecer la imagen y la gente se empieza a interesar, comienzan a jugar. Ya sabemos que Vinícius, que es amigo del Lobo (Lebrón), tiene una pista en su casa, que Messi tiene una pista en su casa, que Cristiano Ronaldo va a hacer un club, que Zlatan (Ibrahimović) ya tiene otro club, entonces todas esas cosas ayudan a que el deporte siga creciendo. Pero bueno, somos un deporte joven todavía, hay que seguir puliendo cosas.

Usted ha jugado varias veces en nuestro país y conoce a padelistas de acá. ¿Qué siente que le falta a Chile para seguir escalando y aspirar a ser potencia en este deporte?

Es muy difícil, porque ha pasado en Argentina; todos los jugadores que eran buenos tuvieron que migrar a España. Al fin y al cabo, tienes que dejar una vida atrás si quieres cumplir tus metas y objetivos. Lo podemos ver en el claro ejemplo de Javier Valdés, que siempre lo menciono porque es mi amigo, y él vive allá. (Para crecer) tiene que haber un circuito muy potente y hacer hincapié en un circuito muy profesional. Después, ir a tantearse cada tanto (a España), es lo que nosotros hicimos en su momento con Martín (Di Nenno), íbamos tres meses o lo que podíamos estar, volvíamos, para como se dice foguearte con los mejores, y yo creo que ahí está la clave. La escuela de competición de niños también es súper importante. Hoy en día hay muchas academias, por ejemplo, la de mi entrenador, que lleva gente a España y le dan dos semanas intensivas de entrenamiento. Todo eso tenemos que irlo incorporando y tratar de imitarlo en cada país, y en este caso en Chile.