Las rencillas que le pasan la cuenta a la U y generaron el portazo a la ‘Ley Aránguiz’

Universidad de Chile no podrá cumplir el anhelo de Charles Aránguiz de volver a ocupar la camiseta número 20 durante el segundo semestre del Torneo Nacional.

Este miércoles se reunió el Consejo de Presidentes de la ANFP de forma extraordinaria para tratar el tema de la llamada ‘Ley Aránguiz’ en la que se buscaba que el volante pudiera utilizar una vez más su número tradicional.

Claro que el cambio en el reglamento no recibió la unanimidad que requería y la modificación fue rechazada. Esta buscaba que cualquiera de los seleccionados nacionales campeones de las Copas Américas 2015 y 2016 pudieran escoger su dorsal, independiente de las bases. Esto beneficiaria a todos los partícipes de la Generación Dorada que militen en el balompié nacional, como, por ejemplo, el recién llegado a Colo Colo Mauricio Isla.

Según la información que pudo obtener El Deportivo, en Primera División hubo dos elencos que la rechazaron. Audax Italiano y Deportes Copiapó se negaron. Por otra parte, Unión La Calera se abstuvo.

En la Primera B tampoco contó con consenso absoluto. Rangers y Deportes Antofagasta fueron otras dos escuadras que rechazaron la moción, dándole un golpe a las pretensiones de la U.

Las rencillas que le pasaron la cuenta a la U

El inicio del Consejo de Presidentes, sin embargo, estuvo marcado por la polémica desde su inicio. Antofagasta, por ejemplo, pidió que no se realizara la votación porque se necesitaba unanimidad para cambiar las bases. Por diferentes motivos, Colo Colo y Ñublense no se presentaron. No obstante, se decidió que se realizará de igual forma el conteo y en caso que todos aprobaran la moción, se le consultara vía telefónica a los dos equipos ausentes.

Lo cierto es que no fue necesario. De entrada, el primero voto correspondiente a Audax Italiano, que se define por orden alfabético, terminó de liquidar el sueño de la U. ¿La razón de los audinos? El frustrado arribo de Nicolás Guerra.

El delantero de 25 años había logrado llegar a un acuerdo con los de La Florida para integrarse al equipo audino con un sueldo de 10.000 dólares. Claro que, pese a que las partes habían consolidado un acuerdo y el préstamo estaba sellado, desde la U se negaron a dejar partir al jugador que no ha sido utilizado como se esperaba.

Por otro lado está lo sucedido con Deportes Copiapó, antes de la 18° fecha del Torneo Nacional. El equipo nortino no olvida y pasa cuentas. Por lo mismo, un representante del club, que nadie reconoció y que incluso tuvo que mostrar documentos para validarse, se mostró contrario a la petición del cambio de bases. El funcionario votó y se retiró de la sala, de inmediato, lo que causó la sorpresa de los timoneles.

Es que en los días previos al duelo frente a la U se registró una emergencia climática que dejó una serie de daños en diversos sectores y cortes de luz en la Región Metropolitana.

Uno de los recintos afectados fue el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, por lo que el plantel del León de Atacama no pudo utilizar la vía aérea para llegar a la Región Metropolitana.

Ante este escenario, los dirigentes de los copiapinos le solicitaron a los universitarios retrasar para el duelo, pero la dirigencia estudiantil se negó y el partido se disputó tal como había sido programado.

De esta forma, el plantel de Copiapó debió viajar en bus por cerca de 13 horas para presentarse al duelo, en el que terminaron cayendo por 1-0 en el Estadio nacional.

“Felicito a los jugadores por la actitud y todo el esfuerzo que hicieron. Tuvimos que tomar un bus de Copiapó a La Serena porque no hay salón cama. Y de ahí recién venir a Santiago. No son excusas, pero estas situaciones impiden el descanso como corresponde. No tuvimos apoyo para posponer el partido”, acusó tras el duelo el técnico Ivo Basay.

Las rencillas pasadas descolocaron a Michael Clark, el presidente de Azul Azul. Según manifestaron asistentes al Consejo de Presidentes, el timonel se ofuscó y encaró a los representantes de Copiapó y Audax Italiano por negarse a votar a favor de la moción.

En la U no esconden su molestia por la determinación. “Es increíble que no se haya aprobado la norma. Es una falta de respeto para los jugadores más exitosos de la Selección. ¿Las rencillas pasadas? Esto es lo increíble porque no se puede desconocer a jugadores que dieron alegrías a nivel nacional por problemas pasados”, dice un director de Azul Azul al ser consultado por este medio.

Michael Clark, de Azul Azul, lo expuso una vez que finalizó la reunión de los presidentes a la prensa asistente. “Se necesitaba la unanimidad de todos los clubes y no se obtuvo. Incluso, clubes con los que hemos tenido diferencias públicas en el pasado, entendieron lo lindo que era este gesto, pero por el voto en contra de dos clubes y la abstención de uno, no se llevó adelante”, agregó.

“Fue sorpresivo, porque esto se habló, fue el último punto en tabla. No se habló más de media hora, pero algo se discutió. Los clubes que votaron en contra o se abstuvieron no participaron del debate y al momento de votar lo hicieron en contra”, cuestionó efusivamente. “Incluso en uno de los clubes ni siquiera vino el presidente, sino que mandó a una persona que nadie conoce a último minuto”.

Para cerrar, la cabeza de la U se refirió a la pasada de cuentas al club laico. “Sería bueno preguntarle a ellos, a Calera, a Audax y a Copiapó las razones (…) Si es una pasada de cuenta, finalmente aquí a quien se le falta el respeto son a estos tremendos jugadores que tanto le han dado a Chile”, zanjó.