Las sensibles bajas que sufre Argentina para enfrentar a Chile por acumulación de amarillas

Argentina está de fiesta. Este martes la Albiceleste aseguró su presencia en el Mundial de 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. Y lo celebraron con todo, pues lograron golear de forma inapelable a Brasil en el clásico sudamericano.

A pesar de todo esto, Lionel Scaloni ya tiene fijado su próximo objetivo. Durante la fecha FIFA de junio, la selección campeona del mundo tendrá que visitar a Chile para luego recibir a Colombia.

Y justamente para el duelo contra la Roja, la Albiceleste sufrirá tres bajas sensibles debido a la acumulación de tarjetas amarillas. Rodrigo de Paul, Enzo Fernández y Nicolás Otamendi llegaban al duelo contra la Verdeamarela condicionados y debido a que fueron amonestados, no podrán estar en el duelo contra el Equipo de Todos.

“Tenemos bajas porque no tenemos a Enzo, a Ota y a Rodrigo para Chile. Lo tendremos en cuenta”, mencionó Scaloni en conferencia respecto a este tema.

Además, pensando en el duelo contra Chile, hay otros futbolistas que podrían perderse el choque contra los cafetaleros si ven la tarjeta amarilla. Estos son Leandro Paredes, Germán Pezzella, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Julián Álvarez, Nicolás Tagliafico y Thiago Almada. Y de los que quedaron fuera de la última convocatoria hay que sumar a Lautaro Martínez, Gio Lo Celso y Gonzalo Montiel.

La visión de Scaloni sobre el triunfo

Luego del partido, Scaloni se mostró tan cauto como siempre en su análisis. “Es una victoria del equipo. Jugamos como un equipo y por eso minimizamos a Brasil. Es la única manera de ganarle a este equipo, a estos jugadores. Jugando como equipo. No sabría decirte si fue la mejor victoria, hemos hecho grandes partidos, un montón de cosas buenas en otros partidos y lo importante es saber en cada partido qué hacer y los chicos lo interpretaron muy bien”, señaló.

En DT abordó las comparaciones con otras selecciones argentinas. “En el 78 nací, no recuerdo los años posteriores. En el 86 lo recuerdo y eran ídolos, siguen siéndolo. Habrá sido como ahora no tengo dudas. Hoy está el tema de las redes sociales que magnifican todo, pero haber salido campeones del mundo es igual para el 78, el 86 y el 2022. Estoy seguro de que la gente está igual de contenta. En el 86 sí, ya tenía mi camiseta y esos jugadores eran eternos. Yo nunca estuve en una selección ni como entrenador que no se brinde. Luego se gana, todo parece diferente, pero para futuras generaciones, el jugador da el máximo. Cuando se gana todo parece más lindo”, declaró.

Finalmente, también se refirió a las provocativas declaraciones de Raphinha en la previa del clásico. “No fue por eso que jugamos así, al contrario. Lo disculpo a Raphinha, sé que no lo dijo a propósito, defiende a su selección, a su equipo. Lógicamente, después le damos importancia porque preferimos que el partido sea caliente, pero Argentina al final con o sin declaraciones iba a jugar su partido y ellos también. Estoy seguro de que no ha querido herir a nadie”, apuntó.