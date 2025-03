El enojo de Vidal, pifias a Valdés y un destruido Gareca: el lado B de la triste noche de la Roja en el Nacional

La Roja es colista de las Eliminatorias. Los resultados de la fecha 14 mantienen al equipo de Ricardo Gareca en el último puesto de las Eliminatorias. Un DT que pese a los malos resultados busca seguir aferrado a su puesto en Chile. “Estoy contento. Me gusta. No me gustaría dejar el cargo en estos momentos, quiero estar al lado de los muchachos. Quiero estar al lado de esta situación. Porque creo que es lo que me corresponde como entrenador, lo que nos corresponde como cuerpo técnico, asumir la responsabilidad. Y, lógicamente, pese a que es un ambiente en el cual no es el ideal o no lo que uno busca, hay que respetar, hay que ser muy respetuoso del público. Hoy vinieron a apoyarnos masivamente. Coparon todo el estadio. Solamente de palabra de agradecimiento”, dijo. Una declaración contradictoria con la realidad.

Este martes, el Tigre fue pifiado de principio a fin. En su arribo al Estadio Nacional, con el bus. Y en su salida, cuando la gente en el recinto pidió a coro su salida. También perdieron la paciencia ante su respuesta tardía con los cambios. Pidieron con cánticos a Cabral y Zampedri. El estratega les dio minutos a ambos en la última parte del complemento. Aunque poco pudieron hacer. Vidal, en tanto, se molestó mucho con el cuarto árbitro por conceder apenas seis minutos de tiempo extra. “Oye, cuarto. ¿Cómo se te ocurre? Das seis minutos y fueron 10 cambios”, se quejó.

Gareca vivió una tensa noche en el Estadio Nacional. (Foto: Photosport)

Gareca evitó al público. La ANFP alargó el techo de las bancas y el Tigre se sentó rápidamente cuando saltó a la zona delimitada. Aunque luego se paró durante el desarrollo del partido. Durante el encuentro el transandino recibió dos cánticos. “Gareca, con..., por tu culpa no vamos al Mundial” y “Gareca ya se va”. Otro que fue reprobado de arranque fue Diego Valdés, cuyas primeras intervenciones con el balón recibieron silbatinas.

Para aminorar los cantos contra el DT, la organización dispuso de un individuo que buscaba liderar los cantos con un parlante, apelando a gritos más tradicionales, como el “Vamos chilenos”.

La ANFP apela al recuerdo

En la antesala del encuentro el poco optimismo reinaba. Pese a eso, llegó una buena cantidad de público a Ñuñoa. Para entusiasmar a los forofos, se colocaron pancartas con el recuerdo de la Copa América 2015. Apelando a que nada es imposible. Aunque hoy, clasificar al Mundial prácticamente lo es.

“El equipo se planta ante su destino: el retrato de un grupo con hambre de gloria y convicción en sus capacidades. El sueño es hacer historia”, se leía en la primera lamina. El título es nostálgico: “El inicio de un sueño”. Las imágenes eran del primer trofeo que levantó la Selección.

Otro recuerdo en el Estadio Nacional fue para Hernán Godoy. Antes del inicio del partido se rindió un homenaje al fallecido entrenador, con un minuto de aplausos. Sin embargo, la actividad en memoria de Clavito pasó desapercibida para buena parte del público.

Lleno de históricos

Alexis Sánchez no pudo jugar. El Niño Maravilla fue liberado de la convocatoria por lesión. Sin embargo, eso no lo privó de decir presente en el Estadio Nacional. El delantero de Cobreloa llegó junto a la Roja y en el recinto se topó con Claudio Bravo, quien hoy trabaja como comentarista en la cadena ESPN. Al borde del terreno de juego tomaron un registro que inmortalizó el reencuentro. “Ale, una foto”, le dijo el exarquero al ariete antes de que se moviera de la zona.

La fotografía que inmortalizó el recuerdo de Alexis Sánchez y Claudio Bravo. (Foto: Photosport)

Otro campeón de América que estaba en Ñuñoa era Matías Fernández, participando de una actividad con una marca. El ganador de un concurso pudo ver el encuentro en el palco con el exvolante. También estaba Jean Beausejour, hoy compañero de labores con Bravo en la misma cadena televisiva.