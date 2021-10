Lasarte y la posición de Alexis ante Perú: “Por momentos será delantero y por momentos enganche”

Martín Lasarte vive los días más importantes al mando de la Roja. El DT uruguayo sabe que de no sacar buenos resultados ante Perú, Paraguay y Venezuela, las posibilidades de ir al Mundial de Qatar 2022, prácticamente, se acabarían. Por lo mismo, no ocultó la importancia de estos encuentros: “La obtención de pocos puntos sería muy complicado. Nos tocó una triple fecha pasada muy dura”.

El primer desafío será el jueves ante la selección peruana, en Lima, por quienes Lasarte mostró respeto: “Perú yo creo que es un buen equipo, tiene buenos futbolistas. Los dos nos estamos jugando puntos muy importantes. En la eliminatoria todos los partidos son muy difíciles y complicados”.

Aránguiz y Alexis

Para ese desafío, el adiestrador de la Selección también se mostró optimista con la presencia de Charles Aránguiz, quién arribó con molestias: “Él llegó e hizo un entrenamiento bastante mejor de lo que suponíamos, y eso alienta la esperanza de que pueda competir”.

Otro que seguramente estará para el duelo del jueves es Alexis Sánchez. Machete entregó algunas claves de lo que espera del delantero del Inter para el enfrentamiento ante el equipo de Ricardo Gareca: “Lo de Alexis, si bien está sano, está con poca cantidad de minutos. Nosotros necesitamos de Alexis, y la posición en que lo vamos a utilizar por momentos será de delantero y por momentos de enganche”.

Alexis Sánchez, en su último partido por la Roja, frente a Brasil en la Copa América de este año. FOTO: NAYRA HALM/FOTOARENA/AGENCIAUNO

El regreso de Ben Brereton

Además, el entrenador se mostró feliz por la presencia de Ben Brereton, quien no pudo estar en la pasada fecha triple. “Ben lo ha hecho muy bien con nosotros. Me parece que hay una especie de euforia que va más allá de la realidad. No me parece justo cargarle una mochila tan pesada. Él está haciendo sus primeras armas en la Selección”, declaró Lasarte sobre el jugador de Blackburn.

La ausencia de Leo Gil

Por último, Machete no ahondó demasiado en la ausencia de Leonardo Gil en la nómina de la Selección: “Nosotros tenemos un montón de futbolista del medio local analizados, quizás sea la valoración mía diferente a la de ustedes y la de ustedes diferente a la mía”.