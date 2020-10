LeBron, el primer MVP de finales en tres equipos distintos

La hegemonía de LeBron James en los últimos años en la NBA puede tener muchos retadores, pero lo cierto es que el oriundo de Ohio ha marcado una época en el básquetbol estadounidense. La noche de este domingo, al llevar a Los Angeles Lakers a una nueva estrella de la liga, King puso su nombre en la historia, al convertirse en el primer héroe para tres equipos distintos.

Es que James no es el único basquetbolista en los libros de la NBA que consigue títulos con tres equipos diferentes, pero el caso de LeBron no se ha dado antes, pues es sin dudas el primero donde es el protagonista de la corona en las tres instituciones. En su caso, Miami Heat en 2012 y 2013, su natal Cleveland, en 2016 y, ahora, Los Angeles Lakers, en la particular temporada 2020, marcada por la pandemia, la suspensión y el cierre de temporada en la burbuja de Orlando.

Al equipo de Florida arribó en 2011 con la idea de entregarle a la escuadra de Erik Spoelstra su segunda corona, celebración que consiguió en años consecutivos. Lo mismo en Cleveland, elenco que logró su único título cuando James se puso de nuevo la camiseta. En el caso del equipo de California, la idea era hacer renacer el palmarés que se había estancado en 2010, en la época de Kobe Bryant, cosa que ninguna otra figura había conseguido en uno de los dos equipos más exitosos de la historia de la Liga.

También consiguió este logro Danny Green, quien fue campeón con San Antonio Spurs, en 2014, con Toronto Raptors, en 2019, y ahora con Lakers, pero bajo la sombra de James y de Anthony Davis. Una historia similar a los anteriores jugadores con títulos con tres equipos distintos: Uno es John Salley, campeón con los Bulls en 1996, Pistons, en 1989 y 1990 y con Lakers, en 2000. El otro, Robert Horry, quien celebró con Rockets en 1994 y 1995; con Lakers en 2000, 2001 y 2002 y con Spurs en 2005 y 2007. Sin embargo, ninguno tuvo mayor protagonismo en sus respectivas escuadras, eran un jugador más de la plantilla bajo la sombra de otras figuras, al contrario de James que explica, en buena parte, las coronas de Heat, Cavs y Lakers.

Lakers alcanzó en el palmarés a Boston Celtics, con 17 coronas, y allí nace la figura de otro protagonista: Rajon Rondo. El base también hace historia en esta confrontación, pues es el primer jugador en ser campeón tanto con Boston Celtics como con Lakers con su sede en Los Angeles, pues Clyde Lovellette lo había conseguido antes, cuando los laguneros jugaban en Minneapolis.