Leclerc firma la pole en Mónaco y se transforma en el primer piloto local en lograrlo

Nadie conoce la pista de Mónaco como Charles Leclerc y hoy eso se ha confirmado. El piloto de Ferrari, oriundo del Principado, tuvo un sábado turbulento y abrochó la pole position en la Q3, transformándose en el primer monegasco en arrancar delante de todos en su propio premio. ¿Lo increíble? Terminó chocando en la última vuelta, destrozando su auto y suspendiendo los clasificatorios. Verstappen terminó segundo y Hamilton séptimo.

En un circuito tan complejo como el de la costa mediterránea, la qualy vale casi tanto como la misma carrera. Los adelantamientos son escasos y requieren de mucho esfuerzo para poder concretarse. Por eso lo que sucedió hoy, puede ser un referente de como terminaran las acciones este fin de semana. El accidente de Leclerc no solo fue un fastidio para Ferrari, quienes deberán trabajar contra reloj para rearmar el SF21 de Charles, sino que también para sus perseguidores. Verstappen y Bottas vieron cortadas sus intenciones de asaltar la cima con el choque del poleman. El número uno de Red Bull declararía fuera de la pista, “Muy desafortunada la bandera roja por el accidente de Leclerc. Iba en vuelta rápida cuando tuve que aflojar, así que perdí la oportunidad de conseguir la pole”.

la grúa se lleva el SF21 de Leclerc. (Photo by Sebastien Nogier / POOL / AFP)

Por su parte Lewis Hamilton ha tenido un fin de semana para el olvido. Tras conseguir victorias en Portimao y Barcelona todo parecía pavimentado para que el británico siguiera animando las batallas en la parte alta de la parilla, pero hoy no fue el caso. Terminó séptimo, muy lejos de Leclerc, Verstappen y Bottas. La gran sorpresa de la jornada, pero no definitiva, ya que el de Mercedes siempre ha demostrado su clase cuando las cosas no andaban bien.

Vettel logró terminar octavo, justo por delante del mexicano Sergio Pérez de Red Bull. Ricciardo vuelve a firmar otros clasificatorios decepcionantes y queda en la 12° posición. Rendimiento muy dispar al que tuvo su compañero Lando Norris quien logró la P5.

Mick Schumacher arrancará último tras no participar de los clasificatorios por un accidente en los entrenamientos libres tres. De todas formas se espera que esté en la carrera este domingo.