Lío en Italia: tres contagios, el partido no se suspende, pero el Napoli no se presenta

Los jugadores de la Juventus llegan al estadio, pero ya saben que no van a jugar ante el Napoli. La Vecchia Signora anuncia la formación a través de sus redes sociales, también con la certeza de que el encuentro no se va a disputar. El equipo del sur de Italia no viajó a Turín. Un brote de coronavirus le impidió hacerlo. Sin embargo, la Serie A ordenó que el duelo tenía que realizarse. Y puso a los biaconeri en la disyuntiva, obligándolos a protagonizar un partido fantasma.

Piotr Zielinski y Elijf Elmas, además de un miembro del personal, arrojaron positivo en un test practicado después del partido ante el Genoa. La Hacienda Sanitaria Local le ordenó al Napoli que no viajara a Turín, dictamen que el club cumplió. Además, puso a su plantel en cuarentena y le comunicó a la Serie A que no se presentaría por “razones de fuerza mayor”.

Sin embargo, las autoridades de la liga mantuvieron el partido en pie. “El protocolo prevé unas reglas determinadas e inderogables, que permiten la disputa de partidos de liga incluso en caso de resultado positivo, alineando a los jugadores que dieron negativo en las pruebas realizadas e informadas dentro del tiempo previsto por las autoridades sanitarias. El Consejo de la Liga también ha aprobado un reglamento preciso que se adoptará en caso de positividad múltiple que pueda conducir al aplazamiento de los partidos solo si se dan ciertas condiciones que, por el momento, no se aplican al caso de Nápoles, y no hay disposiciones de las Autoridades del Estado o locales que impiden el desarrollo regular del partido. Por tanto, la ‘razón fundamental’ del protocolo sigue siendo la de permitir que se jueguen todos los partidos y, en consecuencia, la conclusión regular de la Serie A", expresaron a través de un comunicado.

Ahora tendrán que decidir qué sucederá con los puntos que debían disputarse dentro de la cancha, pero que se resolverán en las oficinas.