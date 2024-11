“Lío monumental”: el tenso cruce entre Marcelo y el DT de Fluminense que lo dejó sin jugar

Un tenso momento se vivió en el cierre del empate 2-2 entre Fluminense y el Gremio de Alexander Aravena. En el cierre del partido, cuando el Flu aún estaba en ventaja por 2-1, el técnico Mano Menezes dio la instrucción para que Marcelo ingresara en el minuto 89′.

El lateral izquierdo ya estaba esperando la salida de su compañero al lado del cuarto árbitro cuando pasó algo inesperado. En las cámaras de la transmisión oficial se puede ver que en un momento el DT escucha algo que no le gustó y terminó por hacer un cambio en la modificación. De esta manera, Marcelo debió volver al banco.

Este hecho terminó llamando la atención en España debido al paso del zaguero por el Real Madrid. As, por ejemplo, informó del hecho titulando: “Marcelo, lío monumental”. “Anoche fue protagonista de una de las imágenes de la jornada, cuando después de estar preparado para saltar al terreno de juego, se le vio discutir con su técnico y este le mandó de vuelta al banquillo”, complementaron.

Marca, por su parte, remarcó que “Mano Menezes iba a introducir un doble cambio en el minuto 89, con 2-1 en el marcador favorable al Fluminense. El técnico iba a dar alguna instrucción a Marcelo y fue cuando el exjugador del Real Madrid dijo alguna frase que no gustó nada a Menezes. El entrenador se encaró con él y le llegó a empujar para mandar de nuevo a Marcelo al banquillo”.

Por último, Sport consignó que “en el tiempo de añadido de la segunda mitad del partido del Fluminense contra el Gremio, Marcelo estaba preparado para ingresar en el terreno de juego cuando ha realizado un comentario que no ha gustado nada a su técnico. La reacción de Menezes ha sido volver a enviarlo al banquillo y apostar por otro futbolista para realizar la sustitución. El lateral se ha quedado sin jugar por tercera vez en los últimos seis partidos”.

Explicaciones

Una vez finalizado el encuentro, en la conferencia de prensa respectiva, Mano Menezes explicó el repentino cambio de decisión, evitando conflictos con el zaguero.

“En su momento quise meter a Marcelo pero escuché algo que no me gustó y cambié de opinión. Dejé fuera a JK (John Kennedy), es un jugador fuerte así que tienes una salida. Siempre tuvimos una salida. No creo que haya entrado en ese momento, no fue fácil entrar, fue un partido cerrado”, expresó el adiestrador.

“En ese momento, cuando entras, entras para cerrar el juego, no hay forma de evitarlo, ¿no? Entonces, a cualquier jugador, cuando juegas en los últimos minutos, le dices que viene. Cierra el juego. Ya sabes, pero lo manejaremos internamente”, añadió.