Los jugadores cortados por Ricardo Gareca en la Roja

Ricardo Gareca entregó la nómina de la Selección de cara a los duelos ante Perú y Venezuela en las Eliminatorias. El Tigre lo hizo en silencio, a través de un comunicado otorgado a través de los canales oficiales de comunicación de la Roja. El DT debería hablar el lunes, según anticipó Pablo Milad. En el listado hay algunas novedades. Por ejemplo, destacan las inclusiones de Felipe Mora y Alexander Aravena. También tiene bajas obligadas, como Víctor Dávila, quien se fracturó el peroné. El delantero venía siendo titular durante todo el proceso del argentino.

Sin embargo, también otros jugadores que no están netamente por decisión técnica. En comparación con el listado de octubre, no aparecen Thomas Galdames, quien fue titular ante Brasil y Colombia, ni Ulises Ortegoza, quien debutó en el segundo tiempo ante los cafetaleros. Tampoco está Matías Zaldivia. Otro desaparecido en el la convocatoria es César Pérez, quien se sumó de emergencia para el duelo en Barranquilla. Más evidente era que no iba a estar Carlos Palacios. El delantero de Colo Colo pidió abandonar la concentración tras la derrota ante Brasil, desatando una gran polémica por lo sucedido, lo que además generó una enorme tensión entre la ANFP y el Cacique. Finalmente, no fue considerado.

La Selección está colista en las Eliminatorias. Foto: Photosport

Al igual que el mes pasado, no consideró a Ben Brereton ni a Gabriel Arias. No jugará Marcelino Núñez, quien se encuentran en fase de recuperación tras una lesión. “Se siente bien. Depende de nosotros evaluar si lo necesitamos para el último partido antes del parón internacional”, anunció Johannes Hoff Thorup, DT del Norwich. Finalmente, el cuerpo técnico de la Roja optó por no incluirlo.

Además, tal como había adelantado El Deportivo, el cuerpo técnico no consideró el retorno de los históricos Arturo Vidal y Charles Aránguiz. Pese a que el Tigre públicamente declaró que nadie tenía las puertas cerradas, ninguno de los dos mediocampistas recibió el llamado desde Juan Pinto Durán.

El caso de Alexis

Alexis Sánchez ha sido uno de los dolores más grandes de la Roja en el segundo semestre. Uno de los muchos. El Niño Maravilla no juega un partido oficial desde la Copa América. Luego fue fichado por el Udinese. Pero se lesionó antes del debut. Ya acumula casi cinco meses sin actividad. Aunque en el elenco friuli dan a entender que su retorno está cerca. En principio se hablaba de fines de octubre. Ahora se dice que debería tener minutos en noviembre. Pese a que en meses anteriores Gareca monitoreó la situación del formado en Cobreloa para ver si se sumaba, ahora la resignación fue rápida.

Hace algunos días, el delantero subió un video a su cuenta de Instagram donde exhibía goles que anotó en el Arsenal y el Barcelona. Junto al metraje, posteó la frase: Back soon (Vuelvo pronto). Sentencia que ilusionó a más de algún fanático. Ahora es oficial que no estará.