Con una gran sorpresa: Ricardo Gareca anuncia la nómina de la Roja para enfrentar a Perú y Venezuela

Gran expectativa generó la nómina de la selección chilena para los partidos ante Perú y Venezuela, por las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Ambos duelos son cruciales a la hora de mantener las esperanzas de al menos llegar al repechaje para la cita. Actualmente, la Roja se encuentra en el último lugar, con apenas cinco puntos, a uno de los incaicos y a cinco de la Vinotinto.

El primero de esos dos encuentros se llevará a cabo en Lima el 15 de noviembre (22.30 de Chile) y el segundo se jugará el 19 del mismo mes, a las 21.00, en el Estadio Nacional. Ahí, Ricardo Gareca se juega su continuidad. El DT enfrenta varios cuestionamientos, no solo por la forma en que el equipo juega, sino también por su metodología de trabajo, que incluyó una larga estadía en Argentina en vez de presenciar en vivo la definición del Torneo Nacional.

Para confeccionar la nómina, el Tigre debió enfrentar algunas dificultades importantes, como la baja de Víctor Dávila, una pieza clave en su esquema. El jugador del América sufrió una fractura de peroné, por lo que estará fuera de las canchas durante varias semanas.

De antemano, Gareca no había considerado a Charles Aránguiz y Arturo Vidal, pese a que el primero manifestó su voluntad de sumarse en caso de que el entrenador lo considerara en esta fecha doble. Mientras que Alexander Aravena sí timbró su regreso, luego de sus buenas actuaciones con la camiseta de Gremio de Porto Alegre.

En el listado, la gran novedad es el regreso de Felipe Mora a la Selección, después de una gran campaña en su equipo Portland Timbers de la Major League Soccer, donde acumula 14 tantos en 30 partidos esta temporada. Su última aparición por la Roja data del 7 de octubre de 2021, cuando Chile cayó 2-0 ante Perú en Lima. En aquel encuentro jugó los últimos 45 minutos.

Las incógnitas

En la víspera de la nómina había varias dudas respecto de algunos jugadores que arrastraban lesiones complicadas. Era el caso de Alexis Sánchez y Marcelino Núñez, quienes se encuentran en fase de recuperación. El Niño Maravilla aún no debuta en Udinese e hizo todos los esfuerzos por poder llegar a esta importante fecha doble. Incluso, viajó a Barcelona a tratarse con el prestigioso traumatólogo español Ramón Cugat la lesión en el gemelo medial de la pierna izquierda que lo afecta. No obstante, los plazos no dieron y el Niño Maravilla quedó fuera de la convocatoria.

En tanto, el volante formado en la UC sufrió un problema en los isquiotibiales que le hizo perderse los partidos ante Brasil y Colombia. Sin embargo, ya está en condiciones de jugar e, incluso, podría tener acción el próximo 5 de noviembre ante Sheffield Wednesday. “Se siente bien. Depende de nosotros evaluar si lo necesitamos para el último partido antes del parón internacional”, anunció Johannes Hoff Thorup, DT del Norwich. Sin embargo, Gareca no lo consideró.

Por otra parte, el técnico tenía que tomar decisiones con respecto a Carlos Palacios. El delantero de Colo Colo pidió abandonar la concentración tras la derrota ante Brasil, desatando una gran polémica por lo sucedido, lo que además generó una enorme tensión entre la ANFP y el Cacique. Finalmente, no fue considerado.

Tampoco apareció en la nómina Thomas Galdames, quien fue titular ante Brasil y Colombia, ni tampoco Ulises Ortegoza, quien debutó en el segundo tiempo ante los cafetaleros. En defensa no aparece Matías Zaldivia y en la zona de volantes no fue convocado César Pérez, quien se sumó de emergencia para el duelo en Barranquilla.

La lista de convocados

Arqueros: Brayan Cortés, Lawrence Vigouroux y Vicente Reyes.

Defensas: Paulo Díaz, Guillermo Maripán, Benjamín Kuscevic, Francisco Sierralta, Fabián Hormazábal, Felipe Loyola, Gabriel Suazo y Marcelo Morales.

Volantes: Erick Pulgar, Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro, Williams Alarcón, Esteban Pavez, Diego Valdés, Luciano Cabral y Darío Osorio.

Delanteros: Alexander Aravena, Maximiliano Guerrero, Lucas Cepeda, Eduardo Vargas, Gonzalo Tapia y Felipe Mora.