¿Se ha comunicado Ricardo Gareca con Vidal y Aránguiz? Los movimientos del Tigre a días de la nueva nómina de la Roja

En Juan Pinto Durán se preparan para un nuevo apronte de la Roja. Claro que sin Ricardo Gareca de manera presencial en el complejo durante los últimos días, producto del bullado viaje del entrenador a Buenos Aires en medio de la crisis. Este lunes, el DT retornó a Santiago justificando su ausencia. “Todo muy bien, estuve un tiempo con la familia por el Día de la Madre y porque fue el cumpleaños de uno de mis hijos, entonces aproveché esta semana para estar con mi familia”, señaló en el aeropuerto. “¿Las críticas? Eso forma parte de nuestra profesión y porque no se han dado los resultados, así que bueno, esperamos que podamos revertir esta situación”, señaló.

Los malos resultados pusieron en entredicho al estratega. Sin embargo, días después de la goleada que sufrió la Selección en Colombia fue ratificado en su cargo y dirigirá en los enfrentamientos de noviembre, ante Perú y Venezuela. La planificación del DT puede traer cambios. Aun así, de momento, está lejos de concretar retornos. Ni Arturo Vidal ni Charles Aránguiz han tenido contactos con el cuerpo técnico.

Públicamente, el Tigre no le ha cerrado las puertas a nadie. Pero las palabras, sobre todo de Vidal, han dolido en la interna. El Rey hace tiempo que le declaró la guerra al argentino. Incluso hizo un llamado a la ANFP a poner en evaluación al entrenador en su cargo. Aunque en sus últimas referencias al Equipo de Todos bajó el tono. “La Selección es lo mas importante, pero no quiero hablar. Si llega la oportunidad, voy a estar”, reconoció tras el triunfo de Colo Colo ante La Calera. Pese a su amague de hacer las paces, el teléfono del King no ha sonado. Ni Gareca ni sus colaboradores han intentado comunicarse con él. Además, desde el entorno del mediocampista reconocen que una respuesta positiva de Vidal es algo improbable.

Una situación similar a la de Aránguiz. Cuando dio su última convocatoria, el DT dijo que algunos jugadores no le habían contestado el teléfono. Después Arturo Vidal reveló que quien no respondió a los requerimientos del Tigre fue el Príncipe, pero que no era algo reciente, sino que sucedió a principios de año. Por su lado, Aránguiz optó por el silencio en principio. Algo que rompió un mes después de lo dicho por el técnico. “¿Cuándo habló de esto? ¿Fue ahora o hace seis meses atrás? ¿Fue por esta ocasión o lo dijo hace seis meses atrás? Yo no hablé con Gareca hace seis meses, fue con su círculo. Si alguien no contestó, que no me metan a mí en eso, porque yo no he tenido más comunicación con él”, dijo el ex Bayer Leverkusen. Al igual que con el Rey, nadie de la Roja se ha acercado al volante de la U.

Pablo Milad y Ricardo Gareca en Juan Pinto Durán. Foto: Photosport

Desde Quilín se han referido a la situación que ha enfrentado al Tigre con los históricos de la Roja. “Hago un llamado a los jugadores a que pongan todo lo que tienen en los dos partidos que vienen. El profe nunca ha manifestado ningún tipo de reparo hacia Arturo Vidal o algún otro jugador de la Generación Dorada. A mi la verdad es que me sorprende que no tenga recelo con ellos, principalmente con Arturo, que ha hablado. Él tiene la mejor disposición. Yo creo que las puertas no están cerradas y tendrá que evaluar. Me impresiona el nivel de Charles Aránguiz, lo veo muy bien. Hace tiempo no lo veía así. El profe va a considerar tenerlos. Es una decisión técnica, de él, pero está abierto a reclutar a cualquiera”, dijo Pablo Milad.

¿Qué dice la historia?

La ausencia de los miembros de la Generación Dorada ha sido materia de debate durante la estadía de Gareca en Chile. Jorge Aravena, por ejemplo, está de acuerdo con que no deben ser convocados. “Hace casi 10 años, quedamos eliminados del Mundial de Rusia con ellos en la cancha. ¿Usted cree que esos jugadores, que han tenido un recorrido larguísimo, con un montón de viajes y lesiones, están en la misma condición física, atlética y futbolística, como para participar en la Selección? Yo creo que no. Ahí está el tema”, indicó el Mortero a El Deportivo.

En esa línea, el excapitán de la Roja se muestra contrario a los métodos por los que ha optado Vidal para manifestar su descontento por su ausencia. “Cada uno es preso de sus palabras, ¿no es cierto? Y libre de su silencio. Quedarte callado es mejor. Si el entrenador te llama bien, y si no te llama es porque considera que no estás para el desafío y listo”, establece. Además, a la hora de elegir al más apto de los históricos, el ídolo de Universidad Católica opta por otros nombres: “Charles Aránguiz y Mauricio Isla, están en condiciones físicas como para ser a parte de la Selección. Vidal y Marcelo Díaz, no”.

Vidal y Aránguiz en un entrenamiento de la Roja.

Una visión distinta tiene Jorge Contreras, quien cree que Vidal está fuera netamente por sus dardos contra el técnico, pero que su nivel actual es suficiente para sumarlo al proceso. “Después de la fecha de septiembre pensé que habría que buscar una solución en los jugadores históricos. Quedó demostrado en el partido que hizo Vidal contra River Plate, en la Copa Libertadores, sobre todo en Santiago. También agrego a Medel, que está jugando en el Boca, en la competencia del fútbol argentino, claro que estuvo lesionado. Aránguiz está demostrando madurez futbolística. Pensaba lo mismo. Con la experiencia, te pueden manejar mejor el equipo”, inicia diciendo a El Deportivo.

Luego explica que cree que el Rey se ha automarginado de las nóminas. “Lo triste de esto es que lo dice Arturo Vidal, quien fue el primero en irse en contra del entrenador, entonces es muy difícil que lo llamen. Yo lamento las declaraciones iniciales de Vidal. No tuvo la tranquilidad y la paciencia para esperar su momento. Estando en condiciones él puede ser un aporte a la Selección, pero también creo que no se cuidó en sus palabras”, asegura.