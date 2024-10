Las duras palabras de Charles Aránguiz para Ricardo Gareca tras anotar en el Clásico Universitario

Fue clave en el triunfo de la U sobre Católica. Charles Aránguiz no sólo marcó el gol de la igualdad, que permitió la remontada, también fue fundamental en el manejo del balón en los segundos 45 minutos.

El Príncipe le dio la razón a quienes lo piden de regreso en la Roja, pero para ello deberán tener una larga conversación con Ricardo Gareca. ¿La razón? El jugador azul es apuntado como uno de los futbolistas que se negó a contestarle el teléfono, cuando el argentino intentaba averiguar con qué futbolista podía contar.

“¿Cuándo habló de esto’ ¿Fue ahora o hace seis meses atrás’ ¿Fue por esta ocasión o lo dijo hace seis meses atrás?”, cuestionó de dura manera el volante estudiantil. Luego, el referente de la Generación Dorada añadió “yo no con hable hace seis meses, fue con su círculo”.

Para zanjar la controversia y sin contestar si volvería o no, Aránguiz exclamó: “Si alguien no contestó que no me metan a mi en eso, porque yo no he tenido más comunicación con él”.

Foto: Pepe Alvujar/Photosport.

Su primer gol en el regreso

Charles retornó al equipo de la Casa de Bello en esta segunda rueda, pero hasta ahora no había podido marcar. Pero su celebración no pudo llegar en mejor momento, pues la UC lo ganaba con el gol récord de Fernando Zampedri.

“Es mi primer gol desde el regreso, estoy feliz. Pero lo más importante es que hicimos nuestro trabajo y vamos a enfrentar los dos partidos que nos quedan de la mejor forma”, reveló el nacido en Puente Alto.

Acto seguido, Aránguiz detalló como vivió el partido ante el equipo de Las Condes. “No sé si nos costó. La UC presionó bien en el primer tiempo y en el segundo recuperamos la pelota y avanzamos mas en el campo... Marcamos en el momento justo”.

Por último, el segundo capitán de la oncena dirigida por Gustavo Álvarez descartó que la lucha con Colo Colo por el título cambie en algo su forma de enfrentar los dos compromisos que le quedan en la justa nacional (visitan a Ñublense y reciben a Everton). “Esto no nos cambia, trabajaremos en lo que viene de la misma forma”, concluyó.