La U se queda con el Clásico Universitario y no se baja del sueño del campeonato

La versión 199 del Clásico Universitario fue para Universidad de Chile. Los azules no quieren bajarse de la pelea por el título. Le dio vuelta el partido a Universidad Católica (2-1) y duerme como el puntero del Campeonato Nacional.

Se trataba de un partido clave para el devenir del torneo, con un tercer invitado en la fiesta: Colo Colo. El Cacique le arrebató la punta de la tabla a los azules, trasladando la presión hacia el elenco de Gustavo Álvarez, que fue el líder en casi toda la temporada. Entonces, los laicos contaba con la oportunidad de volver a ser el primero y dejarle la mochila a los albos, que juegan este domingo contra Palestino. Pero la UC también tenía sus propias necesidades: clasificar a la Copa Libertadores como Chile 3.

En la primera rueda, Católica ganó en el Estadio Nacional, poniendo fin al invicto que llevaba la U. En aquella presentación, Tiago Nunes sorprendió y superó a su colega Álvarez en la batalla táctica, defendiendo con cinco y ubicando a Cristián Cuevas como lateral derecho. En Santa Laura, se repitió el mismo patrón. Si bien la UC jugó con línea de cuatro, el Cimbi nuevamente se estacionó en la derecha, en el duelo con Marcelo Morales.

Generalmente, se espera que este tipo de partidos, entre rivales clásicos, muestren propuestas interesantes y un espectáculo acorde a la expectativa. Si no fuera por el gol de Fernando Zampedri, el primer tiempo hubiese quedado derechamente en deuda. Un arranque trabado e interrumpido por faltas se dio en la cancha de Independencia. Además del poco fútbol, la exageración de los jugadores ante cada infracción se hacía desesperante. Los primeros 45′ finalizaron con 16 faltas y solo 16 minutos de tiempo efectivo de juego.

El diseño de partido de la UC, con un claro 4-4-2, le complicó los planes a la U. El equipo visitante se notaba frustrado. No lograba plasmar en el campo lo que siempre trata de efectuar, esa idea vertical de ataque. Marcelo Díaz y Charles Aránguiz, marcados. Y los delanteros, sin intervenciones. El primer remate de los azules fue en los 26′, un disparo elevado de Hormazábal.

Día de récord y remontada

Minuto 40 y se desató el éxtasis en Santa Laura, porque Fernando Zampedri pasó a la historia. Un potente remate desde fuera del área se cuela en la portería de Castellón. El anhelado gol 119 para el Toro, que deja atrás la plusmarca de Rodrigo Barrera (118) y se instala, en exclusivo, como el máximo anotador de Universidad Católica. Por cierto, el 9 está en camino a ser el pentagoleador de los campeonatos nacionales.

La U estaba en la lona. Sin hacer una faena brillante, pero sí con mucha concentración, la UC dejaba al desnudo una versión muy poco colorida del cuadro del chuncho. Y en los momentos menos indicados, considerando la pelea por el título.

Para el complemento, el ingreso de Lucas Assadi (por Formiliano) fue importante para que los azules despertaran y comenzaran a competir de otra manera. Cambiaron a línea de cuatro atrás, arriesgando mano a mano. La U tuvo más la pelota y el partido se abrió más. De palo a palo. En ese sentido, los movimientos de Álvarez resultaron efectivos, para remontar.

En los 64′, llegó la igualdad gracias a Charles Aránguiz. En la vuelta del Príncipe a los Clásicos Universitarios, anotó con un cabezazo tras otro testazo del Chorri Palacios que dio en el travesaño. En la primera desconcentración defensiva de los cruzados, afloró el 1-1. La Católica empezó a sentir el esfuerzo físico. Además, los cambios no le resultaron a Tiago Nunes, a diferencia de Álvarez. Tanto Assadi como Matías Sepúlveda fueron claves para la mejoría azul.

A 10′ del final, Matías Zaldivia clava la remontada. Un cabezazo tras un tiro libre se cuela en la portería de Sebastián Pérez, para concretar un viraje en 180 grados de lo que era el partido. La U transitó desde la frustración y el desconcierto, a la tranquilidad y el manejo de los tiempos.

De esta manera, Universidad de Chile retoma provisionalmente la punta con 61 puntos, uno más que Colo Colo, que enfrenta este domingo a Palestino, en La Cisterna. La lucha por el Huemul de Plata está golpe a golpe.

Ficha del partido

U. Católica: S. Pérez; B. Ampuero (90′, A. Canales), D. González, G. Kagelmacher, E. Mena; C. Cuevas (70′, C. Pinares), A. Farías (83′, F. Arancibia), F. Zuqui (90′, N. Castillo), J. Gentil (70′, C. Montes); G. Tapia y F. Zampedri. DT: T. Nunes.

U. de Chile: G. Castellón; M. Zaldivia, F. Calderón, F. Formiliano (46′, L. Assadi); F. Hormazábal, M. Díaz, Ch. Aránguiz, M. Morales (59′, M. Sepúlveda); M. Guerrero, C. Palacios (83′, I. Poblete) y L. Fernández (90′, L. Pons). DT: G. Álvarez.

Goles: 1-0, 40′, Zampedri, remate desde fuera del área; 1-1, 64′, Aránguiz, cabezazo tras remate en el travesaño; 1-2, 80′, Zaldivia, cabezazo tras tiro libre.

Árbitro: C. Garay. Amonestó a Zampedri, Gentil, Tapia, Ampuero (UC); Calderón, Zaldivia, Fernández, Sepúlveda (U).

Estadio Santa Laura. Asistieron 14.091 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.