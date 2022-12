Lionel Scaloni se emociona por el título mundial, pero advierte: “No me siento en la misma mesa que Menotti y Bilardo”

Lionel Scaloni rompe su tradicional templanza. El técnico se emociona. No es para menos, acaba de conseguir el título de campeón del mundo. Luego de un proceso de cuatro años, el pujatense lidera a la Albiceleste en su camino por Qatar 2022, donde consiguen la tercera corona planetaria de su historia.

Argentina se impuso en una de las mejores finales de la historia. Igualó 3-3 con Francia y mostró más categoría en los tiros desde el punto de penal. Tras lograr el objetivo, el estratega habló con la prensa y reconoció que aún no digiere el momento. “Todavía no nos damos cuenta, pero es un momento para disfrutar. Nosotros que vivimos esto estamos acostumbrados a que nos golpee, hoy nos pasó, pero los jugadores reaccionaron”, dice.

Sus palabras tienen un motivo. Parecía un cotejo controlado para los transandinos. Una final donde, sorpresivamente, ganaban sin contratiempos al monarca defensor. Sin embargo, en dos minutos, Kylian Mbappé obligó a estirar hacia el alargue. En la prórroga, Lionel Messi, que había marcado el 1-0, hizo el 3-2. No obstante, nuevamente el artillero francés lo igualaba. Un encuentro de antología, pero que debió, según Scaloni, definirse antes.

“Me gustaría hablar del partido, no solamente de que somos campeones del mundo. Me queda el mal sabor de boca de no haber podido cerrarlo en los 90 minutos. Hicimos un gran encuentro. Somos justos vencedores”, analiza.

“No puede ser que hayamos sufrido tanto, pero estamos hechos para esto. Es un grupo increíble, se merecían todo y más. Haber ganado así, tiene el doble de mérito”, sostiene el entrenador, que ya suma una Copa América y la del Mundo en su palmarés.

Lionel Scaloni con la Copa del Mundo. Foto: REUTERS/Hannah Mckay

En un año y medio, ha sumado dos campeonatos. Algo que, según da a entender, le genera una gran satisfacción. “Es un disfrute increíble estar en la cima”, son sus palabras al respecto. Claro que el exayudante de Sampaoli sabe que no siempre se gana, por lo que recuerda las enseñanzas de su familia. “El triunfo se lo dedico a mi papá. Ellos me enseñaron a no bajar los brazos”, declara.

Aun así, el pujatense afirma que no se siente a la altura de, por ejemplo, César Luis Menotti y Carlos Salvador Bilardo. “No me siento en la misma mesa que ellos. Marcaron una época. A mi me vale que la gente esté contenta. Es sólo un Mundial, pero para nosotros es algo más que fútbol. Para Argentina. Que lo festejen. Que entiendan que las cosas a veces pueden salir mal. Muchos decían que venían por compromiso. La vida sigue. Los problemas que tenemos van a seguir estando, pero somos un poco más felices”, reflexiona.

En la senda histórica, el exfutbolista rememora a Diego Armando Maradona, el máximo ídolo futbolístico de Argentina, junto a Lionel Messi. “Ahora me acuerdo que no está entre nosotros. Por suerte pudimos ganar esta copa. Seguramente si hubiera estado en la cancha, habría disfrutado. Ojalá haya disfrutado”, dice.

La evolución de su equipo ha ido de la mano con el progreso exhibido por el DT también. Antes de su experiencia como seleccionador, nunca había dirigido a un elenco profesional. “Un entrenador siempre quiere hacer las cosas bien. Yo tengo la suerte de estar acá”, sostiene.

En esa línea, se muestra orgulloso de lo logrado, pero también aliviado. “Estoy menos emocionado que otros días pero hoy estoy liberado. Este equipo solo me causa orgullo, es todo de ellos”, dice. La relación de Lionel Scaloni con sus dirigidos es buena y está a la vista de todos. En el íntimo festejo llevado a cabo en el vestuario, el plantel le dedicó cánticos a la “Scaloneta”, el apodo que ha llevado su proceso desde hace más de un año.

Para cerrar, el director técnico le dedicó palabras a la gente que vivió el triunfo de la Albiceleste en distintas latitudes. Asegura que lo vivido en Qatar durante este mes debe ser un modelo a seguir para las próximas generaciones de futbolistas que surjan en su país. “Le quiero decir a la gente, que disfruten mucho y festejen. Y a los chicos que en el futuro quieren jugar en la selección argentina, tomen como ejemplo esto y disfruten de jugar, porque pueden llegar a esto”, finaliza.