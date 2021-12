Llorando y maldiciendo: Kun Agüero se retira con un estremecedor anuncio

La carrera como futbolista de Sergio Agüero ha llegado a su fin. Así lo comunicó el Kun este miércoles en una conferencia de prensa en el Camp Nou.

“Esta conferencia es para comunicarles que he decidido dejar de jugar al fútbol profesional. Es un momento muy duro. Primero es mi salud, ya saben el problema que tuve hace mes y pico. Estuve en buenas manos de los médicos, me han dicho que lo mejor era dejar de jugar y he tomado esta decisión hace una semana o 10 días”, comenzó relatando entre lágrimas.

“Hice todo lo posible para a ver si había alguna esperanza pero no ha habido muchas. Estoy orgulloso y feliz por mi carrera. Desde los 5 años he soñado jugar a fútbol, estar en Primera, nunca pensé en llegar a Europa. Agradecer a Independiente, a Atlético de Madrid, que apostó cuando tenía 18 años, la gente del City, que ya saben lo que siento, he dejado lo mejor. A los del Barça, ha sido increíble, sabía que venía a uno de los mejores clubes del mundo, pero las cosas pasan por algo. Y a la Selección, que es lo que más amo”, prosiguió el delantero.

“Creo que hice lo mejor para ayudar y gracias a mis compañeros que me ayudaron a crecer. Me voy con la cabeza alta y muy feliz. No sé qué me esperará ahora la vida, pero sé que tengo mucha gente que me quiere. Gracias a los hinchas”, añadió.

También señaló cómo fue el proceso médico en el que se determinó que no podría continuar compitiendo tras sufrir molestias el pasado 30 de octubre. “Las primeras dos semanas fueron duras. Cuando me hice la primera prueba física en la clínica, los médicos me dijeron que había una posibilidad muy grande que no podría seguir empecé a mentalizarme. Lo venía procesando. Cuando me llamaron y dijeron que era definitivo tardé días en procesarlo. Yo me ponía esperanzas, pero no. Ahora estoy bien, pero fue difícil”, confesó.

“Es positivo que me lo haya detectado. Ahora quiero ser feliz lejos del fútbol y disfrutar de esos momentos que nos perdemos los jugadores. No es fácil ser jugador. Todos los días ir a entrenar, viajar, jugar... se debería tener un respeto enorme. Voy a seguir vinculado al fútbol, seguro, y ahora disfrutaré un poco más de la vida”, complementó.

Además, aprovechó de repasar su trayecto. “Obviamente me pasa ahora con 33 y no de más chico. Por un lado orgulloso por la carrera y menos mal que me pasó ahora y no antes. Estoy muy feliz por la carrera que hice”.

A su vez, repasó algunos de los tantos que le traen los mejores recuerdos. “Un gol muy lindo con Independiente contra Racing, no tengo nada en contra de ellos pero tenía 17 años y fue el primer gol más lindo. En la Europa League con el Atlético fue un momento feliz. En el City, el tanto con el que ganamos la primera Premier. Después fueron muchos momentos y el último, en la Copa América. Me tocó estar acompañando a los chicos, jugué dos o tres partidos, pero era lo que buscábamos hace años. Y me voy con el último gol que le hice al Madrid”.

En la oportunidad, el presidente del Barcelona, Joan Laporta manifestó que “estoy a tu lado pero ya sabes que es como si estuviesen los de Independiente, Atlético, City. Nos hemos quedado con las ganas en el Barça, pero pensamos que has tomado la decisión correcta y tienes nuestro apoyo. Ha sido un jugador de reconocimiento mundial, un goleador nato y lo que has sembrado, no sólo por tu talento futbolístico, lo recogerás ahora. Nos hubiese gustado que hubieses llegado antes. Cuando jugabas en el Atlético eras la envidia. Seguro que empiezas una etapa también muy exitosa”.