La primera radiografía de Escobar, el nuevo DT de la U: “Los últimos años han sido difíciles, complicados, tratando de salvar la categoría”

La confirmación de que Santiago Escobar será el nuevo técnico del Romántico Viajero, trajo también las primeras palabras del nuevo adiestrador y todas las frases de buena crianza que se dan en estos casos.

“Mi arribo a Universidad de Chile es un inmenso orgullo. Llegar a un equipo tan grande del fútbol sudamericano -para mí- es un estimulo personal. Es una satisfacción inmensa que hayan elegido el nombre mío, para dirigir a una institución tan prestigiosa del fútbol sudamericano”, fue lo primero que dijo el adiestrador colombiano.

Y luego lanzó la promesa más importante de su gestión, el objetivo deportivo que buscara en su dirección técnica, “La idea es volver a colocar a la U en el sitial que se merece y estar en las primeras posiciones, peleando los torneos del fútbol chileno (Copa Chile y Campeonato Nacional) y también a nivel internacional (los azules no jugarán torneos fuera del país el año que viene)”, asegura el ex estratega de Universidad Católica de Quito.

Y si el anuncio parece poco aterrizado o alejado de lo que vivió el elenco felino en las últimas tres temporadas, no es por que el hombre no esté enterado de la realidad que vive la institución de La Cisterna. “Los últimos años han sido difíciles, complicados, tratando de salvar la categoría. Y es un reto colocar a la Universidad de Chile en el sitial que se merece. Y eso se consigue con disciplina, compromiso y trabajo. Con un equipo que tenga una mezcla de jóvenes de la cantera y jugadores de experiencia”, agrega.

¿Cómo se verá la U en la cancha?

Más allá de las metas que se autoimpuso Escobar, la idea es conocer como se parará su once en el gramado. Y el cafetero lo deja claro en su definición. “Nuestra idea de juego es tener un equipo que someta al rival. Me gusta el fútbol de posesión y posición, que sea activo en el partido y no pasivo. No quiero que salgamos a esperar lo que haga el rival y que sepamos disponer del balón cuando lo tengamos y que la recuperación este bien definida, con un bloque alto y medio. Nuestro fútbol es vistoso, donde se trata bien el balón y donde los jugadores se atreven a tomar decisiones dentro del campo de juego”, se explaya.

Acto seguido, insiste en que “de nada sirve atacar, si no sabemos defender. Y cuando no tenemos el balón, debemos trabajar por él y nadie puede tener la licencia de caminar y que otro compañero recupere el balón, porque todos debemos poner el overol”.

Por último, el DT concluye que “es fundamental la parte humana de los futbolistas, porque son la razón de ser de este juego y en el campo deportivo debe responder, pues tenemos una idea clara y definida de juego”.