Sampaoli desclasifica otro recuerdo de la Sudamericana: “Siempre recuerdo la canción de Rivarola y se la canto a mi hijo”

Jorge Sampaoli sigue siendo un enamorado de la Universidad de Chile. Ni el paso del tiempo, ni los otros proyectos que comandó han podido romper el lazo que une al técnico argentino con la hinchada azul. Por eso cada vez que puede, vuelve a hablar de ella. En esta ocasión lo hizo en el marco del programa Memorabiblia de TNT SPORTS. En el espacio televisivo, el ex DT de la Selección Chilena recordó la histórica campaña de la U en la Copa Sudamericana de 2011, además de su llegada a la banca laica y el vinculo que lo une con el equipo que lo catapultó como entrenador.

“Mi instinto me hizo irme a Chile, ilusionarme con esa idea y dejar un proyecto armado como el que tenía en Emelec, para ver si podía generar algo con la U. Por suerte se dio. Simeone siempre tuvo renombre, pero nosotros fuimos con una metodología y un plan de conocimiento del plantel, inferiores, etc. Antes de mí, se reunió Simeone con la dirigencia. Y el directorio optó por nosotros. Una gran alegría. Era muy difícil pensar que el directorio tomara esa decisión”, lanzó de entrada el actual entrenador del Marsella. Recuerda con emoción esas primeras conversaciones para recalcar en la que sería la escuadra que cambiaría su rumbo como DT.

Pero no todo fue fácil. Apenas comenzó su viaje por la U, el de Casilda tuvo que tomar medidas complejas, principalmente con los referentes del equipo. “Fueron decisiones difíciles las de Rafael Olarra e Iturra. Lo hablé personalmente con ellos, de frente, y les comenté lo que yo pensaba y necesitaba como plan, en el cual a ellos les iba a costar mucho participar de ese proyecto deportivo. Yo no les podía faltar el respeto teniéndolos como jugadores que solo iban a participar por momentos”, comentó en el programa televisivo.

Sobre ese tema también hizo una mención especial a lo que vivió con Rivarola cuando inició su proceso. “Siempre recuerdo la canción de Rivarola y se la canto a mi hijo chiquitito. Era un himno en cada partido, no podía faltar. Yo no lo tomaba personal, sino que algo mucho más afectuoso para él. Lo de Rivarola fue algo que me generó cierto grado de preocupación, porque era un ídolo tan especial para la gente de la U, con goles importantes en los clásicos. En mi proyecto, yo me lo imaginaba no con tantos minutos, ni una titularidad asegurada”, comentó para luego agregar, “Diego nos ayudó a continuar el proceso luego de hacer el gol contra Colo-Colo, donde hace el gol y damos vuelta partido. Ahí me di cuenta por qué la gente lo pedía. Fuimos llevando un camino juntos, tengo un gran recuerdo de él”.

Y en ese camino vivieron la recordada final contra la Universidad Católica. “El partido con la UC fue increíble. La derrota en la ida fue un mazazo, porque no esperábamos ese resultado. Había que levantar a ese equipo. Con todo el cuerpo técnico, hicimos un montón de cosas para decirle que se podía cambiar la historia. Una semana de preparación muy buena. Hubo un montón de aspectos emocionales, que hicieron que esa tarde fuera inolvidable. Para mi sigue siendo una tarde que imagino, cierro los ojos, y recuerdo con mucho cariño”, recordó con emoción.

“El hincha de la U vivió una etapa de superioridad en ese 2011, donde no había camiseta de la U en ningún lugar para comprar, no había hinchas con la camiseta de Colo-Colo en las calles, etc. El fanático de la U es muy particular. A mí hizo sentir, con el tiempo y los resultados, totalmente identificado. Por eso sigo pendiente de lo que le pasa al equipo. Un montón de situaciones donde la barra de la U me hizo pertenecer al club, no tanto como entrenador, sino que con el sentimiento popular”, confesó al hablar de ese sentimiento tan particular que lo sigue uniendo al club azul.

Finalmente tuvo palabras para Johnny Herrera, uno de los emblemas de ese equipo. “Es un líder natural. Es una persona que siempre estuvo del lado del proyecto. Sin hacer demasiadas exclamaciones, sentíamos que era una persona que era tan ganador y necesitaba tanto ganar como nosotros, que por naturaleza era nuestro aliado. Estuvo en los momentos que siempre necesitamos”, concluyó.