Larrivey, cada vez más lejos de la U: “No hemos recibido ninguna oferta”

“Si el presidente cumple su palabra y confío en que así será, nos volveremos a encontrar el año que viene para seguir vistiendo con enorme orgullo la hermosa U en el corazón”. Con esas palabras, Joaquín Larrivey despedía el año en sus redes sociales y daba a entender que su continuidad estaba asegurada.

Pero el correr de las semanas el entusiasmo se enfriaría. A tal punto que hoy su agente, Sergio Irigoitía, reconoce a El Deportivo que “no hemos recibido ninguna oferta de la U”. Y los plazos se acortan, pues el máximo artillero de los laicos en el campeonato pasado está de vacacionesa, la sensación en su círculo íntimo es que ya no lo quieren.

Por su parte, en la sociedad anónima, esperan la llegada del nuevo técnico para tomar decisiones. Santiago Escobar y el gerente técnico, Luis Roggiero, serán los que terminen de conformar el plantel en los próximos días y no se descarta que se elija un nuevo centrodelantero. Y si bien, eso no significa que le cierren la puerta al argentino, hoy su continuidad no está asegurada. Para nada.

FOTO: SEBASTIAN ORIA/AGENCIAUNO

Arias no sigue y aún no llegan refuerzos

Otro de los que no fue cortado en la gran poda que realizó Roggiero fue Ramón Arias. El defensa era carta segura en el plantel 2022, pero la certeza inicial se desvaneció rápidamente y unas de las figuras del duelo ante La Calera, que aseguró la permanencia del Romántico Viajero en Primera, comenzó a buscar nuevos horizontes. ¿La razón? Cachila no sigue en el CDA y se espera que en los próximo días anuncie cuál será su nuevo destino.

Y mientras el equipo se desmantela, poco se sabe de la llegada de refuerzos o cuál será la política del directivo ecuatoriano para armar el equipo. Menos se sabe cuáles son los objetivos que se plantea Universidad de Chile para la próxima temporada, Sin embargo, hay un nombre que suena con fuerza y es el del portero Hernán Galíndez. “En este momento yo me encuentro de vacaciones en Estados Unidos y mi representante está llevando las conversaciones. Están hablando y yo espero que se pueda hacer. Estamos cerca, pero todavía no se puede adelantar mucho”, le confesó a este medio el integrante de la Tricolor.