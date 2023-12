¿Lograrán clasificar a la Copa Sudamericana?: la UC no ha ido a torneos internacionales solo en una temporada de las últimas 14

En Universidad Católica aún no tienen claridad de como será su planificación para la próxima temporada. Por una parte, Nicolás Núñez señaló en conferencia de prensa que los objetivos, más allá de lo que suceda en el último partido ante Unión La Calera en el que se jugarán la chance de clasificar a la Copa Sudamericana, deben ser claros. Por otra, Juan Tagle reconoció que los niveles de inversión que se harán en el plantel dependerán de si compiten a nivel continental.

Lo concreto es que en la UC hay preocupación. Llevan dos años a un nivel muy bajo deportivamente. En la temporada pasada recién en la última jornada pudieron asegurar su paso al torneo internacional. Sin embargo, este año quedaron eliminados en la primera ronda. Y ante Audax Italiano, un rival de la liga local. Eso fue un golpe duro para los estudiantiles. Sobre todo a nivel económico. Fue el momento de quiebre en el pobre curso 2023 que han vivido.

Ahora se aferran a la chance de ir a la Sudamericana. Para llegar con algo de tranquilidad a la última fecha debían vencer a Deportes Copiapó. El empate 2-2 hace que ahora en Universidad Católica estén obligados a mirar el duelo entre Cobresal y la U, esperando que los laicos no ganen. Y también no tienen otra opción que ganar como visitante en La Calera. Un terreno que suele costarles.

En Cruzados las cuentas no son alegres. No quieren que se repita lo de 2017, el último año en que la UC no había sido capaz de meterse en una competencia internacional. Fue en la temporada en la que se cerró (con malos resultados) el exitoso ciclo de Mario Salas. Hoy esos fantasmas vuelven a rondar en San Carlos de Apoquindo.

En los últimos 14 años, precisamente desde que comenzó la administración de la concesionaria, lucen con orgullo que han podido ir en 13 temporadas certámenes continentales, ya sea Libertadores o Sudamericana. En caso de no ir a ningún torneo el próximo año, se rompería con una racha de cinco años clasificando. Y sin haber podido dar el salto de calidad que se esperaba, sobre todo cuando el equipo a nivel local daba la pauta y ganaba torneos consecutivos.

Año Copas 2010 Libertadores 2011 Libertadores y Sudamericana 2012 Libertadores y Sudamericana 2013 Sudamericana 2014 Sudamericana 2015 Sudamericana 2016 Sudamericana 2017 Libertadores 2018 Ninguno 2019 Libertadores y Sudamericana 2020 Libertadores y Sudamericana 2021 Libertadores 2022 Libertadores y Sudamericana 2013 Sudamericana

Santa Laura no se les da

En el presente año, la UC registra sólo tres victorias en 12 partidos en el estadio Santa Laura. Han disputado 12 encuentros en el recinto de Plaza Chacabuco durante el torneo 2023, la mayoría de local, pero también dos de visita (ante la U y Unión Española). El balance arroja tres victorias, cuatro empates, cinco derrotas. Esto se traduce en un pobre 36 por ciento de rendimiento.

Fecha Resultado Goles UC Goles rival 15-04-2023 UC 0-0 CC 22-04-2023 UC 0-1 O’Higgins 22′, M. Marín 20-05-2023 UC 1-1 La Calera 18′, A. Aravena 9′, C. Pérez 28-06-2023 U 3-0 UC 45′, N. Guerra; 56′; I. Poblete; 90′, D. Osorio 08-07-2023 UC 0-1 Everton 87′, L. Sequeira 23-07-2023 UC 2-1 Coquimbo 25′, F. Zampedri; 53′, A. Aravena 83′, R. Holgado 05-08-2023 UC 0-2 Audax 15′, G. Sosa; 45′, O. Bosso 26-08-2023 UC 2-1 Ñublense 7′, F. Zampedri; 54′, J. Ortiz 90′, P. Rubio 31-08-2023 Unión 2-2 UC 39′, F. Zampedri; 80′, A. Aravena 41′ y 45′, R. Piñeiro 24-09-2023 UC 1-0 Magallanes 49′, C. Cuevas 11-11-2023 UC 1-3 U 83′, G. Tapia 20′, I. Poblete; 44′ y 73′, L. Fernández 02-12-2023 UC 2-2 Copiapó 8′, y 23′, A. Aravena 5′, D. García; 14′, R. Castro