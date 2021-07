Los astros se alinean: la Generación Dorada del básquetbol chileno se reúne por primera vez con la misión de llegar al Mundial

La Generación Dorada del básquetbol chileno se alista para dar el primer paso rumbo al Mundial de la disciplina. El equipo dirigido por Cristián Santander trabaja desde el pasado martes 29 de junio en el Centro de Entrenamiento Olímpico con el foco en el cuadrangular Preclasificatorio para la cita planetaria que se realizará en 2023 en Filipinas, Japón e Indonesia.

La primera de las pruebas para una escuadra que reunirá por primera vez a sus mejores armas tanto del medio local como internacionales y que tiene la presión de cambiar la imagen de una selección cuyo nivel ha ido decayendo con el paso de los años. El combinado viene de quedar fuera de la AmeriCup, con una opaca presentación en la ronda eliminatoria, en la que cerró como colista del Grupo A con siete unidades, producto de cinco derrotas y apenas una victoria. Por eso ahora quieren su revancha.

Las expectativas son altas para un grupo que está compuesto en gran medida por los jugadores que conquistaron el oro en el Sudamericano Sub 17 de 2017. Cinco años después, los mismos rostros, que en su mayoría superan los dos metros de altura, intentarán guiar el retorno de Chile a una Copa del Mundo, certamen en el que no participa desde 1959, cuando fue anfitrión. De paso, la ventana de partidos le permitirá al cuerpo técnico ir probando a sus pupilos de cara a los Juegos Panamericanos de 2023, que se desarrollarán en Santiago. Construir una base sólida para los próximos desafíos es fundamental.

Paraguay, Nicaragua y Bolivia a la vista

Para instalarse en la competencia, el elenco nacional deberá finalizar entre los dos mejores del Cuadrangular B, para así permanecer en la División A de la FIBA Américas y ubicarse en las clasificatorias que medirán a los mejores del continente. La Roja cestera será anfitriona en el CEO y enfrentará en su zona a Paraguay, Nicaragua y Bolivia, que se metió en esta instancia luego de derrotar a Ecuador en un repechaje y será el rival del combinado chileno en el primero de los duelos que se jugarán entre el martes 13 y el jueves 15 de julio.

Por ranking FIBA, Chile es el cuadro más fuerte de su grupo. La Selección se ubica en el lugar 68° de la lista, mientras que los guaraníes marchan en el 72°. Mucho más abajo está Nicaragua y Bolivia, que ocupan la posición 116° y 117°, respectivamente. Así, al menos en el papel, los pupilos de Santander son favoritos para ganar el grupo y asegurar su paso a la siguiente ronda del proceso eliminatorio.

Desde la Roja son optimistas, sin dejar de respetar a sus adversarios. “Bolivia y Nicaragua tiene alguna similitud, juegan a muchas posesiones, usan defensas alternativas y buscaran hacer jugar a nuestros hombres altos, lejos del canasto, en cambio Paraguay es un equipo más consolidado, que llevan tiempo jugando juntos, juega más seteado y con una defensa más agresiva. Todos van creciendo, todos evolucionan, todos tienen jugadores en distintas ligas fuera de su país. Los respetamos, pero obviamente les queremos ganar”, dice, sobre los rivales, el DT Santander.

El transandino entiende que sus pupilos llegan como los principales candidatos para seguir avanzando en las Eliminatorias, aunque prefiere no aferrarse a aquello. Más allá de los números, el transandino confía en la calidad de sus dirigidos. “El tema ranking es algo impostor, porque según ese registro, para este repechaje somos favoritos y para Santiago 2023 seríamos el octavo entre los ocho del ranking. Siempre pienso que los rankings están para desafiar. No obstante eso, hay que jugar con el favoritismo que genera el equipo”, manifiesta.

Pese a las expectativas que genera la Generación Dorada, el argentino llama a la tranquilidad. “Sobre la generación 2000, pienso que aún siguen en una etapa de desarrollo y es conveniente acompañar ese proceso sin cargar una mochila entre sus espaldas”, afirma.

El estratega, finalmente, detalla cómo ha sido la preparación de su escuadra para el arranque de este desafío. “Veo muy bien al equipo, con buena competitividad día tras día. Hemos contado con todos los detalles de preparación de élite en términos de logística, estructura de trabajo. Se trabajó muy bien”, dice al respecto. Y, sobre el objetivo de la Selección, añade: “Es nuestro deber volver a competir con los mejores del continente”.

Desde la vereda de los jugadores hay entusiasmo. “Estamos muy motivados, venimos jugando desde hace mucho tiempo algunos y desde que comenzamos este proceso todos tenemos la mentalidad y el objetivo de lograr cosas importantes, de clasificar a un Mundial, de estar peleando arriba contra selecciones que son potencia. Este es un buen comienzo para el objetivo de cambiar la historia y lograr cosas importantes a nivel adulto”, comenta Ignacio Arroyo, base de la selección y uno de los jugadores extranjeros que estará en el Preclasificatorio.

Ignacio Arroyo conduce el balón, durante uno de los entrenamientos de la selección chilena. FOTO: FebaChile.cl.

Los nombres que ilusionan

Ese favoritismo no solo se reduce a las estadísticas, sino que también a los nombres. Es la primera vez que todos los jugadores estelares del equipo chileno compartirán en el parqué. Tras varias citaciones donde no pudieron coincidir, hoy todos están concentrados y preparados para el desafío. Es el Dream Team nacional.

La constelación de estrellas nacionales llega desde distintos polos, transformando al equipo chileno en un combinado temible. Cuatro de ellos aterrizan desde las mejores universidades estadounidenses, destacando la presencia de Felipe Haase y Maxwell Lorca. Este último, una de las grandes promesas del país, entró en la nomina para reemplazar a Sebastián Silva, quien tuvo que bajarse por motivos académicos.

Lorca, jugador de la Universidad de Pensilvania, actúa tanto de pivot como de cuatro, dándole grandes variantes al conjunto chileno. “Mi papel en el equipo es defender, rebotar, bloquear tiros, llegar a la ofensiva, darle dinamismo al equipo”, comentó a El Deportivo, entregando también sus sensaciones sobre estas semanas de entrenamiento. “He podido trabajar un poco de todo, pero me he centrado en la mecánica de tiro y en la definición. Sufrí un poco al principio, pero ahora me siento mucho más cómodo jugando. Definitivamente he mejorado desde los torneos pasados y los chicos mayores me han ayudado y me han enseñado mucho en las últimas semanas, lo que realmente aprecio”, agregó.

Maxwell Lorca entrenando con el equipo chileno (FEBA Chile)

Pero también son varios los referentes que llegan desde el otro lado del atlántico. La comitiva Europea es liderada por Ignacio Arroyo, Sebastián Herrera y Nicolás Carvacho. El trio nacional llega tras temporadas dispares en el viejo continente.

Mientras que Carvacho fue parte de la mejor campaña en la historia del Rilski Sportist de Bulgaria y Herrera logró clasificarse a la Champions League con el EWE Baskets Oldenburg, Ignacio Arroyo tuvo que sufrir el descenso de su equipo, el histórico Estudiantes de Madrid.

Una experiencia que le trajo aprendizaje al base de 21 años, quien pese a su roce internacional no se siente un protagonista en la selección. “Ahora que nos pudimos juntar todos, siento que los 12 podemos aportar grandes cosas al equipo y nos podemos hacer muy bien”, comentó en la previa al duelo del martes. Donde también destacó la altura que han conseguido en esta nómina, “las armas que tenemos son la altura y nuestro juego interior. Tenemos jugadores grandes como Haase, Carvacho, Many y Max, entonces creo que por ahí va nuestra gran fortaleza, usarlos y ya cuando se cierren con ellos podemos sacar el juego exterior que también tenemos mucha calidad”, agregó. En concreto son cinco los jugadores que superan los 2 metros (Haase, Isla, Suarez, Lorca y Carvacho) dándole un plus que la selección no tenía en su nominas anteriores.

Motivos suficientes para ilusionarse con esta generación que por fin se reúne. Entrenadores, jugadores y fanáticos saben que es buen momento para volver a tener a Chile en una cita mundialista. La Generación Dorada tiene en sus manos la historia.

Los 12 convocados