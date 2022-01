Los caídos de Australia: Los jugadores que más puestos perderán tras el primer Grand Slam del año

El ranking este año volverá a su fórmula inicial de defensa de puntos y consigo llegarán muchos cambios en el listado anual de los mejores del mundo. Aquellos tenistas que se vieron protegidos por el congelamiento del ATP deberán volver a su nivel o caer estrepitosamente, mientras que aquellas promeses que no pudieron dar el salto en cuanto a su puesto, ahora tendrán la cancha pareja para asaltar las primeras posiciones. El Abierto de Australia será el primer gran evento del año con el antiguo método, por lo que algunos jugadores ya sufren: Federer, Thiem, Osaka, Serena y Wawrinka son algunos de ellos.

Federer tendrá su peor ranking en 21 años

Pese a estar dos años casi sin jugar en el circuito, Federer seguía dentro de los veinte mejores del mundo. Incluso durante gran parte de 2020 y 2021, Roger logró mantenerse en el Top Ten. Pero ahora las reglas del juego son distintas para el suizo. Sin su presencia en Australia, el ganador de 20 grandes caerá a la posición 30° del ranking, bajando incluso al 34° si se dan algunos resultados. Lo peor es que en marzo deberá defender los puntos que consiguió en Doha. Un campeonato el cual tampoco disputará.

Osaka caerá más de 70 puestos

La campeona de 2021 caerá al puesto 84° cuando la nueva monarca levante el trofeo en la Rod Laver Arena. Un mazazo que se explica por lo poco que ha jugado la japonesa en estas últimas temporadas. Desde la llegada del Covid, Naomi no ha disputado torneos de forma regular en el circuito, ya sea por lesiones o por decisiones personales, como cuando decidió bajarse de Roland Garros por su salud mental. Pese a haber caído en tercer ronda este año, Osaka es positiva con lo que viene, confesando que ha vuelto a disfrutar del tenis.

Naomi Osaka deja la Margaret Court Arena tras caer ante Amanda Anisimova (AP Photo/Simon Baker)

Serena Williams fuera de las 200 mejores del mundo

Si hay una jugadora que se verá damnificada en cuanto al ranking, será la estrella norteamericana. Del puesto 59° al 246° sin escalas. Un golpe durísimo para Serena, quien lleva un largo tiempo complicada con las lesiones. No poder defender las semifinales alcanzadas en 2021, un golpe letal para quien fuese la número uno del mundo por varios años. De todas formas, las invitaciones a los eventos más importantes no le faltarán a la menor de las Williams.

Thiem perderá 1000 puntos

La muñeca no lo dejó participar de esta edición del Australian Open y Thiem no podrá defender la final que consiguió en 2020. El ranking le había protegido su gran desempeño en Melbourne hace dos años, pero ya no más. El austriaco caerá hasta el puesto 37° del orbe, perdiendo incluso la chance de ser cabeza de serie en los próximos Masters 1000 y Grand Slams. Su misión de volver al Top Ten comenzará en Sudamérica, donde pasará por Chile.

Thiem perdió la final de 2020 del Open de Australia ante Novak Djokovic. (Photo by Greg Wood / AFP)

¿Y Garin?

El chileno saldrá de Australia con 45 unidades más en su cuenta personal y en el puesto 18 del mundo, pero con la obligación de tener que repetir su buen rendimiento en la gira de arcilla sudamericana. En ella tendrá que defender 1000 unidades en tres torneos y es que Garin viene cosechando títulos en los últimos años durante esas semanas. En Córdoba (250 puntos) y en Río (500) salió campeón en 2020, mientras que el año pasado consiguió el trofeo del Chile Open (250).

Otros tenistas damnificados:

ATP:

Milos Raonic (85° -> 151°)

Tennys Sandgren (94° -> 163°)

Stan Wawrinka (102° -> 159°)

Fernando Verdasco (170° -> 207°)

WTA:

Sofia Kenin (13° -> 95°)

Jennifer Brady (28° -> 111°)

Su-wei Hsieh (109° -> 238°)

Venus Williams (347° -> 463°)