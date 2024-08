Los chilenos que competirán en los Juegos Paralímpicos de París 2024

Jorge Carinao

Para powerlifting

Terceros Juegos Paralímpicos para el deportista de 33 años, quien en Santiago 2023 no solo hizo noticia por ser campeón individual y por equipos, sino porque también le pidió matrimonio a su novia tras conseguir el oro.

El título continental ya lo había conseguido una vez en Toronto 2015, mientras que en Lima 2019 tuvo que conformarse con la plata.

Foto: Pepe Alvujar /Santiago 2023 vía Photosport

Amanda Cerna

Para atletismo

La chilena disputará las pruebas de 200 y 400 metros en sus terceros Juegos Paralímpicos. Con el cuarto lugar en los 400m de Tokio 2020 aún en el recuerdo, sabe que París es su gran chance para seguir agrandando su leyenda en la historia del país. “Pondré toda mi energía en entregar lo mejor de mí”, declaró antes de viajar al Francia.

Florencia Pérez

Para tenis de mesa

Disputará sus primeros Juegos Paralímpicos con apenas 15 años. Una carrera prominente que la posiciona no solo como una de las mejores exponentes jóvenes del país, sino que del planeta. Fue doble medallista de oro en Santiago 2023 y ya suma dos medallas en el Circuito Mundial. En París competirá tanto en singles como en dobles mixto.

Brayan Tapia

Tenis en silla de ruedas

“Es emocionante para mí poder representar a Chile en esta instancia mundial, aún no dimensiono lo importante que es”, dice Brayan Tapia semanas antes de comenzar su aventura en París.

Fue medallista de bronce en el dobles de Santiago 2023 y finalizó en el quinto puesto del dobles en el Mundial por equipos de Turquía 2024.

Brayan Tapia, durante un partido de tenis paralímpico.

Mauricio Orrego

Para atletismo

Bicampeón parapanamericano en los 1.500 metros, Orrego debutará en la cita de los anillos en la capital gala. “Luego de 10 años se cumple mi sueño de estar en unos Juegos Paralímpicos y qué mejor que hacerlo en este deporte que amo, que me otorga libertad al correr y no deja que me rinda”, declaró en la previa al evento paralímpico más importante del mundo.

Kiara Godoy

Para natación

Llega a sus primeros Juegos Paralímpicos con el récord nacional en los 200 metros combinados y como bronce en los 100 metros mariposa (clase S9) de los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023. En 2017 se hizo conocida al ser triple medallista de oro en los Juegos Parapanamericanos Juveniles de Sao Paulo.

Jaime Aránguiz

Para bádminton

Otro de los 12 debutantes que tendrá el Team Chile en París 2024. Entre sus mejores logros deportivos se encuentran el campeonato Parapanamericano especifico de Colombia y el oro en los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023. Será la primera vez que el Para Bádminton tenga representación nacional en unos Juegos Paralímpicos.

Marión Serrano

Para powerlifting

Representante habitual del Team Chile en los Juegos Parapanamericanos, Marion Serrano disputará sus segundos Paralímpicos, tras el debut en Tokio 2020.

“Lo que más me gusta del deporte es que uno puede superarse todos los días”, mencionó la ganadora de la plata en el -86 kg de Santiago 2023.

Alberto Abarza

Para natación

Un oro y dos platas en los JJ.OO. de Tokio 2020, tres oros en Lima 2019, cinco platas en Santiago 2023 y dos preseas en Mundiales de para natación lo posicionan como el para atleta más exitoso en la historia del país. En Francia sueña con volver a escuchar el himno nacional. “Voy a defender nuestra bandera y daré todo para que flamee en lo más alto”, avisa.

Francisca Mardones

Para atletismo

Leyenda absoluta del deporte paralímpico en el país, competirá en sus cuartos Juegos este 2024. En Londres 2012 y Río 2016 lo hizo compitiendo en el tenis. Para Tokio decidió cambiar de disciplina y conquistó el oro en el lanzamiento de la bala. En Japón además alcanzó el récord mundial paralímpico en la categoría F54.

Francisca Mardones consiguió la medalla de oro, con récord mundial, en el lanzamiento de la bala en Tokio 2020.

Mariana Zúñiga

Para tiro con arco

Mariana Zúñiga hizo historia en Santiago 2023 al competir tanto en los Juegos Panamericanos como Parapanamericanos. En esta última fue ganadora de la plata, replicando lo que había conseguido dos años atrás en los Juegos Paralímpicos de Tokio.

Es una de las cinco personas que han ganado preseas paralímpicas para el país.

Katherinne Wollermann

Para canotaje

La ganadora del bronce en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 llega a París con el sueño de conseguir la cuarta medalla de oro en una cita de los anillos para el país.

Viene de ser vicecampeona en el Mundial de Alemania 2023 y campeona en el Mundial de Hungría 2024. Competirá en la categoría KL1.

Vicente Almonacid

Para natación

Desde hace dos años que Vicente Almonacid ha ido transformando en uno de los mejores exponentes del deporte paralímpico en Chile. En 2022 se coronó como campeón del mundo en los 100 metros pecho y en 2023 terminó segundo en la misma prueba en el Mundial de Manchester. En Santiago 2023 se colgó el oro en los 200 metros combinados.

Johann Herrera

Para judo

Con 22 años, el representante del judo aparece como una de las cartas más prometedoras del Team Chile en París 2024.

En 2023 consiguió el oro en la categoría -60kg de los Juegos Parapanamericanos Santiago y en los Parapanamericanos Juveniles de Bogotá. También fue vicecampeón en el Challenger de Judo en Finlandia.

Constanza Fuentes

Para taekwondo

Será una de las pioneras para el deporte chileno en París 2024, ya que nunca antes el país había tenido representantes en el taekwondo paralímpico.

Competirá en la categoría -65 kilogramos, donde fue tercera en el Parapanamericano de la especialidad en 2024 y en Santiago 2023.

Macarena Cabrillana

Tenis en silla de ruedas

La única representante femenina en el tenis en silla de ruedas infla el pecho por su presencia en París 2024. No oculta su emoción por jugar en las canchas de Roland Garros en la que será su tercera participación paralímpica luego de Río 2016 y Tokio 2020.

Fue medallista de bronce en Santiago 2023 y de plata en Lima 2019.

Foto: Felipe Poga/Parapanamericanos Santiago 2023/Vía Photosport.

Luis Flores

Para tenis de mesa

“Estoy feliz. Este es el fruto de cuatro años de trabajo. Personalmente creo que estos Juegos serán distintos a Tokio, pero como siempre, voy a dejarlo todo en cada competencia”, señaló el nacido en 1987.

Estará en el dobles MD8, el dobles XD7 y en individuales clase dos.

Maximiliano Rodríguez

Para tenis de mesa

Sus dos oros en los Juegos Parapanamericanos son la gran prueba de que Maximiliano Rodríguez llega en su plenitud a París 2024, sus primeros Juegos Paralímpicos.

“Me he esforzado mucho para poder representar y dejar en alto el nombre del país”, destaca el deportista de 34 años.

Juan Carlos Garrido

Para powerlifting

El hombre récord del Team Chile. Cuando debute en París 2024 se transformará en el para atleta con más participaciones en Juegos Paralímpicos, llegando a cinco. Antes de Francia, estuvo en Sidney 2000, Atenas 2004, Río 2016 y Tokio 2020.

Sus mejores logros llegaron a nivel parapanamericano, donde fue ganador del oro en la prueba de -72kg en Santiago 2023 y en el -59kg de Lima 2019.

Foto: Pepe Alvujar /Santiago 2023 vía Photosport

Alexander Cataldo

Tenis en silla de ruedas

Inmerso en la élite del tenis en silla de ruedas, Cataldo buscará coronar un 2024 donde ha disputado Roland Garros y el Abierto de Australia. En este último evento, además, logró derrotar por primera vez en su carrera a un Top 5 del ranking mundial.

Fue medallista de plata en los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023.

Francisco Cayulef

Tenis en silla de ruedas

Oro en individuales y dobles de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, Cayulef es uno de los tenistas más fuertes en la categoría quads. Sin ir más lejos, este año cayó en la final del Open de Berlín, uno de los eventos más importantes del calendario.

“Espero que París 2024 sea un hito en mi carrera”, declara quien también participó de los Juegos Paralímpicos de Beijing 2008.

Camila Campos

Para powerlifting

La campeona en -55 kilógramos y récord parapanamericano en Santiago 2023 se emociona por sus segundos Juegos Paralímpicos. En Tokio consiguió el diploma y ahora busca la medalla. El bronce conseguido en el -50 de la Copa del Mundo de Tbilisi este 2024 es una señal de su progresión. “Ahora queda enfocarse, darlo todo y disfrutar de la experiencia”, mencionó.

Tamara Leonelli

Para tenis de mesa

“Vamos a ir por todo, ya llegamos hasta aquí, lo que venga es solo ganancia”, dice Tamara Leonelli, bicampeona Parapanamericana. En tierras galas disputará tanto el dobles junto a Luis Flores como la competencia de singles en la categoría Clase 5.

En Santiago 2023 fue abanderada de la ceremonia inaugural, dejando en claro su estatus dentro del Team Chile.

Ignacio Torres

Para tenis de mesa

Estará en tres pruebas en estos Juegos Paralímpicos, siendo uno de los chilenos que más competirá en París 2024.

“Voy a cumplir mi sueño, como el de todo deportista de alto rendimiento, que es estar en este evento mundial”, declaró el medallista de plata en la clase 6 de los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023.

Hernán Moya

Para ciclismo

“Es increíble ser quien haga el debut del para ciclismo chileno en unos Juegos Paralímpicos, más si lo hago en una bicicleta que me entrega una sensación de libertad única”, declara el chileno de 24 años.

Disputará las pruebas de contrarreloj ruta y pista, con el hito de haber sido el mejor representante nacional en la Copa del Mundo de Bélgica 2024 como último gran hito.

Matías Pino

Para tenis de mesa

Vuelve a los Juegos Paralímpicos tras su participación en Río 2016, pero con la diferencia de que ahora cuenta con dos medallas parapanamericanas a su haber.

Este 2024 logró, además, la medalla de oro en el Preparalímpico de Pattaya.

“Es un orgullo volver a la élite del deporte y qué mejor que hacerlo con mi familia presente en París”, señaló.

Foto: TOP Comunicaciones.

Manuel Echaveguren

Para tenis de mesa

“Estoy demasiado emocionado por hacer mi debut en los Juegos y demostrar que sí puedo pelear con los mejores en mi clase”, asegura el ganador de la plata en la clase 10 de los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023.

También es dueño del bronce en los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019 y en el ITTF Factor 40 Tailandia 2024.

Diego Pérez

Tenis en silla de ruedas

Nacido en 1989, Diego Pérez es uno de los atletas nacionales de mayor edad entre los que estarán en los Juegos Paralímpicos de París 2024.

Entre sus mejores logros aparecen el primer lugar en la categoría quad del Mundial por equipos de 2024 y en el Campeonato Dunlop Open de Kobe.

También fue oro en el dobles quad de Santiago 2023.