Los Cóndores 7 se consagran campeones del Seven SAR 2024

Los Cóndores 7 tuvieron un fin de semana de ensueño en Perú. El equipo dirigido por Joaquín Todeschini tuvo un fin de semana impecable. Primero, sumó tres victorias en la fase grupal del Seven SAR de Lima para avanzar de manera invicta a las semifinales del torneo. En esa instancia, el elenco nacional no concedió ningún punto. En sus partidos logró imponerse frente a Guatemala, por 64-0, ante el local Perú, por 53-0, y cerró la ronda inicial con otra contundente victoria ante su símil de Paraguay, con un 34-0. Esos resultados le valieron meterse entre los cuatro mejores del certamen.

Tras superar a Colombia en la semifinal, por un contundente 29-12, Chile se midió ante Brasil en la definición del certamen. Ahí, la selección logró ser mejor y ganar por 19-5. Las celebraciones del título fueron en try de Manuel Bustamante, Diego Warnken x2. Más otras dos conversiones de Warnken. De esta forma, aseguraron el primer lugar y finalizaron un torneo impecable, donde la escuadra criolla pudo imponerse en todos sus partidos. Y en la mayoría de ellos por una amplia diferencia frente a las otras escuadras del concierto subcontinental.

La nómina de los Cóndores 7 en Perú estuvo compuesta por Clemente Amstrong (Dobs), Luca Avelli (Country Club), Gonzalo Lara (Cobs), Juan Sebastián Bianchi (Cobs), Manuel Bustamante (Old Boys), Federico Contreras (Alumni), Martín Escobar (Cobs), Ernesto Tchimino (Dobs), Iñaki Tuset (Country Club), Diego Warnken (Alumni), Augusto Villanueva (Old Macks) y Julián Troncoso (Old Macks).

Las Cóndores también compitieron

En la categoría femenina, en tanto, la escuadra nacional sumó un triunfo ante Perú (por 24-5) y derrotas ante Uruguay (19-0) y Brasil (42-5). Estos marcadores significaron que quedaron en terceras en su grupo, quedando relegadas a la lucha por puestos secundarios en la jornada dominical. Pese a no avanzar a la disputa por el título, las Cóndores también tuvieron más victorias que derrotas, ya que el último día sumaron solo abrazos.

En el cierre de la competencia, lograron superar a Venezuela con un resultado de 31-0. Try de María Teresa Marín, Catalina Miranda, Antonieta Badilla, Beatriz Araneda, Natalia Arriagada. Conversión en los pies de Toña Badilla y Daniela Rojas, en dos oportunidades. Con eso avanzaron a la disputa por el quinto puesto, donde vencieron a Paraguay en un reñido encuentro por 21-17. Las conquistas fueron en try de Antonieta Badilla, Nataly Badilla, Javiera Fuentes. Más tres conversiones de Badilla, que se alzó como la gran figura de la jornada.