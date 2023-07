Los Cóndores alistan el amistoso contra Uruguay con el Mundial en la mira: “Queremos estar en nuestra mejor versión”

Los Cóndores se alistan para el partido amistoso de este sábado ante Uruguay, con miras al Mundial de Francia de septiembre próximo.

Durante la semana previa al compromiso ante los Teros, Clemente Saavedra comentó que “siempre es muy rico venir para acá, nos atienden muy bien. Montevideo Cricket es nuestra segunda casa acá en Uruguay. Se nos viene una semana donde tenemos que meterle mucho foco a la concentración”.

“Es nuestro primer partido con Cóndores en todo el año. Lo tomamos con mucha responsabilidad pero también entusiasmo”, destacó.

Saavedra manifestó que “veo al equipo muy unido. Se nota que estamos disfrutando mucho los entrenamientos. Estamos haciendo lo que los entrenadores nos piden y creo que eso generó un grupo muy positivo que está buscando un objetivo grupal”.

“Vamos paso a paso. Este fin de semana nos toca Uruguay. Queremos estar en nuestra mejor versión y sabemos que el equipo está a la altura. Así es que estamos muy bien”, complementó.

Por su parte, Benjamín Videla expresó que “buscamos consolidar el equipo en términos técnicos y de relaciones, y esperamos ganar el partido ante Uruguay”.

En cuanto a la preparación que ha llevado el equipo, que incluyó incluso entrenamiento militar, expresó que “esta pretemorada fue única, desafiante, muy entretenida, la vivimos día a día y creo que nos llevaron al límite en el lado mental y físicamente. Fue una buena preparación previa Mundial”.

La moral arriba

Mientras tanto, Matías Garafulic expresó que “la moral del equipo está muy arriba, estamos muy positivos viendo cosas buenas en el entrenamiento, y contento por eso. Vamos por todo este fin de semana y a ganar el partido”.

De igual modo, se declaró “muy contento por la oportunidad, ojalá se me dé estar dentro de los 15 y si no dentro de los 23. Y en el caso que no, estaré apoyando a mis compañeros desde afuera. Pero estoy muy contento de volver a usar la Roja y representar al país. Vamos Chile”.

La Selección Nacional de Rugby tendrá su primer test match ante Uruguay en Montevideo, este sábado 29 de julio a las 15:45 horas de nuestro país.