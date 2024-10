Los Cóndores aplastan a Brasil en el cierre del triangular rumbo al Mundial de Australia 2027

En la comuna de La Pintana, los Cóndores emprendieron otro vuelo exitoso rumbo a Australia 2027. De cara a la preparación para la Copa del Mundo, la Selección Chilena de Rugby ya había derrotado con contundencia a Paraguay y, en la jornada de este domingo, repitieron las buenas sensaciones al vencer con un categórico 36-10 a su par de Brasil. De este modo, cerraron el triangular clasificatorio como líderes.

Después de una gira por Europa en el mes de noviembre, buscarán el boleto mundialista en el Sudamericano 2025, certamen en el que comparten grupo con el mencionado Brasil, Uruguay, y el vencedor de la llave entre Colombia y Paraguay.

Chile extiende las alas

En el inicio, el cuadro visitante presionó con la intención de encasillar a Chile en su propio terreno de juego, sin embargo, los dirigidos por Pablo Lemoine anularon la propuesta brasileña y se hicieron dueños de la ovalada para contraatacar.

De esta manera, los nacionales fueron ganando metros y sumando minutos de posesión. A los 14′, cuando ambos equipos permanecían estancados frente a la línea de anotación, los Cóndores aplicaron velocidad y encontraron una secuencia de pases que despejó la panorámica. Aquella elaboración de juego derivó en la apertura del flanco izquierdo para que un Nicolás Garafulic totalmente libre lograra apoyar sobre la bandera. Santiago Videla, en tanto, no pudo hacer efectiva la conversión y la cuenta quedó con un 5-0.

El tiempo transcurría y el ambiente del partido se calentaba con las disputas verbales y las revisiones arbitrales. De hecho, a través de esa refriega, los Tupís pusieron los tres primeros puntos en su cuenta con un lanzamiento penal de Zé Tranquez.

Hasta ese momento, la estrategia de Brasil era clara: apretar en la mitad de la cancha, encontrar kicks altos y forzar los errores de Chile. No obstante, el conjunto criollo no estaba para complicaciones y respondería con contundencia. Tras quedar en superioridad númerica por una tarjeta amarilla en contra de Pinheiro, el capitán Martín Siegren concluyó con un try una trabajada serie cuando el reloj marcaba 40+3′. Ahora, Santiago Videla sí estuvo acertado entre los palos y selló el 12-3 rumbo al descanso.

Ya en el complemento (42′), los Cóndores continuaron con el tranco dominante e inscribieron otros siete puntos mediante una nueva anotación de Garafulic y la conversión de Videla desde un ángulo complicado del Municipal de La Pintana. Asimismo, el mencionado pateador repitió cuatro minutos después, esta vez con un penal en la zona central del terreno de juego.

Los Tupís, nublados ante el abultado resultado, recurrieron al contacto físico tal y como en la primera mitad, provocando tres amonestaciones, uno del lado chileno y dos de la vereda brasileña. Tras cartón, el jugador Ariel Rodrigues se marcharía expulsado tras pisar a un rival, dejando a la visita con 12 jugadores en cancha.

La desconcentración de la Selección Brasileña se hizo huella en los instantes posteriores. Es más, por largos minutos tuvieron la posibilidad de descontar, pero sucumbieron ante la férrea defensa de los de Lemoine y se fueron sin nada entre las manos. En consecuencia, el cuadro aviar aprovechó el intercambio de la posesión y extendió la ventaja con otros dos tries: Matías Dittus a los 72′ y Ernesto Tchimino a los 75′. Santiago Videla no falló y sumo dos conversiones a su registro personal.

Por último, Gabriel Paganini, con un apoyo en el ingoal, y Zé Tranquez, con los dos puntos, decoraron el tablero en el epílogo y cerraron el 36-10 definitivo.

De esta manera, con el sólido triunfo, los Cóndores cerraron el triangular de manera exitosa de cara al Sudamericano 2025, certamen que entregará el boleto por meterse al Mundial de Australia 2027. Ahora, el desafío se traslada a Europa, ya que la escuadra nacional viajará al Viejo Continente para disputar una gira de partidos amistosos contra Canadá (9 de noviembre), Países Bajos (16 de noviembre) y Escocia A (23 de noviembre).