Los enigmáticos dardos de Damián Pizarro tras ser figura ante Cobresal: “Mientras muchos me maldicen...”

Colo Colo brilló y goleó al puntero del campeonato. El Cacique dejó atrás las dudas y sacó a relucir su contundencia, anotándole seis tantos a Cobresal. Una victoria aplastante sobre el conjunto minero, que ahora tiene un duro perseguidor en la carrera por el título.

Es complejo encontrar una figura en concreto tras una actuación sobresaliente de todo el equipo. No obstante, hay un futbolista que se lleva los reflectores: Damián Pizarro. El atacante de 18 años superó las críticas por su falta de gol y sus cuestionamientos tras ser captado jugando en una liga de futbolito, donde también protagonizó una pelea a golpes junto a Jordhy Thompson. La indisciplina lo alejó del primer equipo e incluso produjo una operación en su mano, lo que se tradujo en su liberación de la selección chilena. Este sábado, ante el cuadro dirigido por Gustavo Huerta, tuvo un desempeño brillante, anotando dos goles y entregando una asistencia.

FOTO: AGENCIAUNO

De marginados a figuras

Luego de ser una de las figuras de la goleada alba, Pizarro entregó un potente mensaje de aliento a través de sus redes sociales: “Vamos por todo”, comenzó diciendo el joven ariete. “Contento por el triunfo y por el esfuerzo de mis compañeros. Gracias a toda la gente que nos fue a apoyar! Vamos todos juntos por más”, complementó.

No obstante, sus palabras no se quedaron ahí. También citó la canción “Atrasado” del artista puertorriqueño Tempo, en una evidente respuesta ante sus detractores: “Mientras muchos me maldicen, el señor me bendice. Aunque tengo las cicatrices por las cosas que hice, yo no voy a dejar que ninguno de ustedes me pise, infelices. Me paso por el bicho todo lo que dicen”, menciona el tema.

Otro que tuvo un rendimiento sobresaliente fue Thompson. El atacante no solo entregó una asistencia, sino que también fue absolutamente desequilibrante en la banda. No es exagerado decir que fue una pesadilla para la zaga de Cobresal.

Ante esto, Pizarro, en su momento de mayor notoriedad, hasta se anima a comparar al zurdo con Lionel Messi. “@jordhyth_42 >> @leomessi ¿bancan chat?”, le comentó en un posteo de Instagram. La equiparación fue evidentemente a tono amistoso, pero es que su actuación fue brillante.