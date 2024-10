Las burlas que deja el triunfo de Colo Colo contra la UC en el clásico

Colo Colo sigue con la ilusión intacta de tomar el liderato del Torneo Nacional. Este jueves se enfrentó a Universidad Católica en uno de sus duelos pendientes y consiguió imponerse a los cruzados por 1-0 con la solitaria anotación de Javier Correa en los 86′.

Con este resultado el Cacique llega a los 51 puntos y se coloca solo a cuatro unidades de Universidad de Chile. Cabe señalar que a los de Macul aún les resta ponerse al día con dos encuentros, contra Huachipato y Unión La Calera cuadros que se encuentran peleando en la zona baja de la clasificación por evitar el descenso.

La alegría de los hinchas albos pronto se trasladó a las redes, donde aprovecharon de compartir una serie de memes en los que quedaron reflejados el momento de la expulsión de Jorge Almirón, y el control defensivo que tuvieron los anfitriones para controlar al goleador de la UC Fernando Zampedri.

Felicidad alba

Una vez sellada la victoria para Colo Colo, los jugadores expresaron su alegría por los puntos obtenidos que los ponen con más fuerza en la pelea por el campeonato. “Estos son los partidos lindos, que al final te dan títulos. Hoy era muy importante dar un golpe contra un rival directo, un clásico. Siempre es difícil jugar contra Católica”, comentó Arturo Vidal en diálogo con TNT Sports.

“El triunfo lo buscamos desde el primer minuto. Al final salió. Hicimos un buen trabajo hoy. Buscamos por todos lados. El primer tiempo tuvimos ocho o nueve ocasiones. El segundo tiempo se va haciendo más difícil, va pasando el tiempo, pero sabíamos que en cualquier momento iba a entrar. Tuvimos suerte en el gol, entró y pudimos quedarnos con los tres puntos. Siempre lo buscamos y fuimos superiores a Católica durante todo el partido”, añadió el volante.

“Nos quedan seis finales, ojalá ser campeón. Nosotros, ahora, no tenemos que pensar en la U, tenemos que pensar en ganar seis partidos y salir campeones. Ellos dejaron pasar una ocasión muy grande contra Iquique y nosotros no la vamos a dejar pasar”, cerró el Rey.

Por su parte, Maximiliano Falcón sostuvo que “más allá de que fue un golpe duro en la Libertadores porque competimos y quedamos todos muy lastimados por eso, esto es fútbol. Hay que seguir, hay que levantarse y demostrarnos como equipo. Le dije al Zanahoria, a la pasada, que si no fuese por él le hubiésemos hecho como diez goles. Llegamos al vestuario y dije ‘los tenemos sometidos en un arco, sigamos igual’”.

“Somos el equipo que juega mejor en todo el campeonato. Por ahí se decía que no, pero nosotros tenemos plantel, juego. Todos los equipos que juegan contra nosotros se defienden nada más y yo creo que ese es el camino. Somos el equipo menos vencido también. No tenemos tantos goles como el primero, pero tenemos cuatro goles menos en contra, que es importante también”, continuó.

También se refirió al duelo que sostuvo en la previa y dentro de la cancha con Fernando Zampedri. “Yo siempre trato de a veces picantear los partidos, me gusta. Hay gente que por ahí se lo toma diferente. Como que estaba a un gol y que si no lo hacía acá no era tan importante para él. Entonces yo le contesté nada más, pero es parte del folclore, yo lo entiendo así, disfruto así de los partidos. Y bueno, para algunos que decían que hablara en la cancha, me parece que hoy hablé de gran manera”, cerró.